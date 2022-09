Un homme de Lake Country accusé d’avoir poignardé mortel à Banff – Kelowna Capital News

Véhicules de la GRC à l’extérieur du bureau de Lake Country (Brittany Webster – The Calendar)

Un homme de Lake Country a été accusé à la suite d’un coup de couteau mortel survenu à Banff, en Alberta. le samedi (3 septembre).

John Proule, 20 ans, est accusé de meurtre au deuxième degré en relation avec l’altercation mortelle qui s’est déroulée devant un débit de boissons le long de l’artère principale de la ville.

La police a été appelée sur l’avenue Banff juste après minuit pour l’attaque au couteau.

À leur arrivée, les policiers ont trouvé un homme de 27 ans poignardé. Il a été transporté à l’hôpital où il a été déclaré mort. Un deuxième homme a été retrouvé indemne.

Proule et un autre homme ont été placés en garde à vue.

Le deuxième suspect a été libéré sans inculpation, la police ayant déterminé qu’il n’était pas directement impliqué.

L’enquête est en cours.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Banffcoup de couteau mortelHomicideLake Country