Un homme de Lafayette condamné à 24 ans de prison pour trafic de fentanyl et de marijuana

Un homme de Lafayette a été condamné à 24 ans de prison pour trafic de fentanyl, selon un communiqué de presse du procureur du comté de Cass, Noah Schafer. La peine fait suite à un plaidoyer de culpabilité enregistré le matin du 22 avril de cette année, quelques instants avant le début prévu d’un procès devant jury. Les accusations découlent d’une poursuite en véhicule qui s’est produite au petit matin du 26 avril 2021. Le shérif adjoint du comté de Cass, Michael Thomison, a observé une berline noire conduite par Cameron Gonzales, 24 ans, qui roulait à 85 mph sur l’US 24 et la County Road 1000 E. Thomison a tenté un contrôle routier pour excès de vitesse et une poursuite s’ensuit atteignant des vitesses supérieures à 140 mph. Le shérif adjoint Nick Bowyer du comté de Cass et l’officier Cody Koedam du département de police de Logansport ont déployé des bâtons d’arrêt, neutralisant la voiture. Lors de l’audience de détermination de la peine, Bowyer a témoigné que le véhicule a failli le percuter ainsi que Koedam alors qu’il traversait à toute vitesse l’intersection d’Anoka Exchange, puis la US 35 et la 18e rue, indique le communiqué de presse. Une fouille du véhicule a permis de découvrir 47 livres de marijuana, 52 pilules de fentanyl, plus de 83 000 $ de fonds destinés au trafic de drogue et plusieurs armes à feu, dont un pistolet Glock avec un sélecteur permettant de tirer de manière entièrement automatique. Les coaccusés inculpés Bishop Brown et Ronald Wells, 22 ans, tous deux de Lafayette, étaient également dans le véhicule. Gonzales a plaidé ouvert devant le tribunal pour toutes les accusations, ce qui signifie qu’il n’avait pas conclu d’accord de plaidoyer avec l’État, indique le communiqué. Il a été condamné à 24 ans de prison pour trafic de fentanyl, un crime de niveau 2, trafic de marijuana, un crime de niveau 5, résistance aux forces de l’ordre, un crime de niveau 6, et port d’arme de poing sans permis, un délit de classe A. Wells a plaidé coupable des accusations liées au trafic de marijuana en 2022. Brown a été jugé par un jury du comté de Cass en août et reconnu coupable de trafic de marijuana et d’infractions liées aux armes à feu et acquitté des accusations liées au fentanyl. Ils ont également été inculpés et reconnus coupables de vols à main armée survenus à Lafayette après l’incident du comté de Cass. Gonzales a également plaidé coupable dans le comté de Tippecanoe pour trafic de psilocybine et violences conjugales, et il risque d’être condamné en octobre pour ce crime. Lui, Brown et Wells sont toujours accusés de tentative de meurtre dans le comté de Monroe, dans le Michigan, pour une autre fusillade sans rapport avec l’incident. « Nous sommes reconnaissants au département du shérif du comté de Cass et au département de police de Logansport pour l’arrestation et l’enquête menées dans cette affaire et pour tout ce qu’ils font pour risquer leur vie au quotidien pour notre communauté », a déclaré Schafer dans le communiqué de presse. « Ils assurent la sécurité de nos rues et de nos autoroutes pour les citoyens. Les trafiquants de drogue, en revanche, devraient trouver des itinéraires commerciaux qui ne les font pas passer par le comté de Cass. »

Un homme de Lafayette a été condamné à 24 ans de prison pour trafic de fentanyl, selon un communiqué de presse du procureur du comté de Cass, Noah Schafer. La sentence fait suite à un plaidoyer de culpabilité enregistré le matin du 22 avril de cette année, quelques instants avant le début prévu du procès devant jury.

Les accusations découlent d’une poursuite en véhicule qui s’est produite tôt le matin du 26 avril 2021. Le shérif adjoint du comté de Cass, Michael Thomison, a observé une berline noire conduite par Cameron Gonzales, 24 ans, qui roulait à 85 mph sur l’US 24 et la County Road 1000 E. Thomison a tenté un arrêt de la circulation pour excès de vitesse et une poursuite s’ensuit atteignant des vitesses supérieures à 140 mph.

L’adjoint Nick Bowyer du comté de Cass et l’agent Cody Koedam du département de police de Logansport ont déployé des bâtons d’arrêt, immobilisant la voiture. Lors de l’audience de détermination de la peine, Bowyer a témoigné que le véhicule a failli le percuter ainsi que Koedam alors qu’il traversait à toute vitesse l’intersection d’Anoka, puis l’US 35 et la 18e rue, indique le communiqué de presse.

Une fouille du véhicule a permis de découvrir 47 livres de marijuana, 52 comprimés de fentanyl, plus de 83 000 $ de fonds destinés au trafic de drogue et plusieurs armes à feu, dont un pistolet Glock doté d’un sélecteur permettant de tirer de manière entièrement automatique. Les coaccusés Bishop Brown et Ronald Wells, tous deux de Lafayette, âgés de 22 ans, se trouvaient également dans le véhicule.

Gonzales a plaidé coupable devant le tribunal pour tous les chefs d’accusation, ce qui signifie qu’il n’a pas conclu d’accord de plaidoyer avec l’État, indique le communiqué. Il a été condamné à 24 ans de prison pour trafic de fentanyl, un crime de niveau 2, trafic de marijuana, un crime de niveau 5, résistance aux forces de l’ordre, un crime de niveau 6, et port d’arme de poing sans permis, un délit de classe A.

Wells a plaidé coupable à des accusations liées au trafic de marijuana en 2022. Brown a été jugé par un jury du comté de Cass en août et reconnu coupable de trafic de marijuana et d’infractions liées aux armes à feu et acquitté des accusations liées au fentanyl. Ils ont également été inculpés et reconnus coupables de vols à main armée survenus à Lafayette après l’incident du comté de Cass.

Gonzales a également plaidé coupable dans le comté de Tippecanoe pour trafic de psilocybine et violences conjugales, et il risque d’être condamné en octobre pour ce crime. Lui, Brown et Wells sont toujours accusés de tentative de meurtre dans le comté de Monroe, dans le Michigan, pour une autre fusillade sans rapport avec l’affaire.

« Nous sommes reconnaissants au département du shérif du comté de Cass et au département de police de Logansport pour l’arrestation et l’enquête menées dans cette affaire et pour tout ce qu’ils font pour risquer leur vie au quotidien pour notre communauté », a déclaré Schafer dans le communiqué de presse. « Ils assurent la sécurité de nos rues et de nos autoroutes pour les citoyens. Les trafiquants de drogue, en revanche, devraient trouver des itinéraires commerciaux qui ne les font pas passer par le comté de Cass. »