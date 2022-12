Un homme de la vallée du Fraser a reçu l’ordre d’arrêter de fumer du cannabis depuis le patio de sa propriété de strates

Un homme de Chilliwack a reçu l’ordre d’arrêter immédiatement de fumer du cannabis médical sur la terrasse de sa maison en rangée, à la suite d’une décision du tribunal de résolution civile (CRT) du 29 novembre en faveur des strates.

Giles Danny St. Pierre de Chilliwack a déposé la plainte principale initiale contre ses strates, affirmant qu’elle était discriminatoire à son égard en ne « prenant pas en compte » son handicap, ce qui est contraire au Code des droits de la personne de la Colombie-Britannique.

St. Pierre a déclaré que les strates “avaient infligé à tort des amendes réglementaires contre lui pour usage médical de cannabis, l’avaient harcelé et avaient permis à ses voisins de le harceler à propos de sa consommation de cannabis”.

Il a affirmé qu’il fumait du cannabis médical pour gérer les symptômes de handicap et qu’il devait fumer le cannabis sur sa terrasse arrière, plutôt que devant ou à l’intérieur de son unité.

St. Pierre cherchait un logement auprès des strates, par lequel ils lui permettraient de fumer du cannabis sur sa terrasse, supprimeraient toutes les amendes et lettres d’avertissement, lui rembourseraient la haie de cèdres et lui verseraient 5 000 $ en dommages-intérêts.

La décision finale de la semaine dernière était en faveur des strates, les motifs de la décision étant fournis par la vice-présidente du CRT, Kate Campbell, le 29 novembre. La décision oblige Saint-Pierre à payer aux strates des amendes de 1 000 $, ainsi que 125 $. en frais de justice.

“Sur la base des éléments de preuve dont je dispose, y compris les déclarations écrites de ses voisins, j’accepte que la fumée de cannabis de M. St Pierre constitue une interférence substantielle, non négligeable et déraisonnable avec l’utilisation et la jouissance de leurs propriétés par ses voisins.”

Une vidéo a montré que sa chaise de patio se trouvait à environ sept pieds de la clôture.

Bien que les parties aient reconnu que St. Pierre avait des handicaps et fumait trois ou quatre fois par jour, il s’agissait de la proximité d’autres lots de strates et de savoir si la dérive de la fumée nuisait à leur jouissance de leurs propriétés.

“Je trouve que ces preuves sur la fréquence et la proximité de la consommation étayent la conclusion selon laquelle la fumée de cannabis est une nuisance pour ses voisins. Je conclus donc qu’il enfreint les statuts de strate contrairement aux statuts de strate 3.1 et 3.3 (b) », a déclaré Cambell dans la décision.

St. Pierre “doit immédiatement cesser de fumer du cannabis” dans les endroits où la fumée pénètre dans la propriété commune ou dans d’autres lots de strates.

Il a déclaré que bien que la strate n’ait pas de règlements spécifiquement sur le tabagisme ou la consommation de cannabis, la strate a déclaré que la fumée de cannabis était “une nuisance pour ses voisins” et contraire aux règlements 3.1 et 3.3 (b), qui stipulent en partie ce qui suit :

• un propriétaire ne doit pas utiliser un lot en copropriété ou une propriété commune d’une manière qui cause une nuisance ou un danger pour une autre personne, ou interfère de manière déraisonnable avec les droits d’autres personnes d’utiliser et de profiter d’une propriété commune ou d’un autre lot en copropriété ;

• un propriétaire ne doit pas faire, causer ou produire une odeur indue dans ou autour d’un lot en copropriété ou d’une propriété commune, ou faire quoi que ce soit qui gênerait de manière déraisonnable un autre propriétaire, locataire ou occupant.

La question de savoir si Saint-Pierre pouvait consommer du cannabis sous une autre forme s’est posée, bien que la lettre de son médecin ait dit qu’il avait obtenu un soulagement en fumant.

Campbell a noté qu’il n’avait «pas prouvé qu’il devait fumer du cannabis» plutôt que de l’ingérer sous une autre forme, comme des produits comestibles.

« Je conclus également que la copropriété s’est acquittée de son obligation d’accommoder M. St-Pierre en lui permettant de fumer ailleurs dans la copropriété. De même, je trouve qu’il n’y a aucune preuve médicale convaincante dans cette affaire qui établit que M. St Pierre doit fumer du cannabis, plutôt que de l’ingérer sous une autre forme.

St. Pierre était également intimé dans la demande reconventionnelle de la copropriété contre lui.

La strate a déclaré qu’elle avait le devoir d’appliquer ses règlements, y compris les règlements contre les nuisances ou les dangers. Dans sa demande reconventionnelle, la copropriété a demandé une ordonnance enjoignant à M. St Pierre de se conformer aux règlements de la copropriété et de cesser de fumer de la marijuana dans les zones où la fumée dérivait sur les propriétés voisines, et cette dernière a été confirmée dans la décision.

Campbell n’a pas abordé les allégations de harcèlement par des voisins, concluant que la CRT n’avait pas compétence là-bas, et elle a rejeté les autres réclamations de St. Pierre.

