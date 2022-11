Un homme de la savane avec un handicap physique récolte un mâle de 11 points lors d’une chasse spéciale – Shaw Local

SAVANNA – Brad Anderson de Savanna a récolté un mâle de 11 points avec un poids de 169 points sur le terrain lors de la 16e chasse annuelle au cerf Lost Mound.

La chasse était réservée aux chasseurs ayant des difficultés physiques, y compris ceux souffrant de paraplégie, de membres manquants et d’autres handicaps.

Il a eu lieu pendant la neige et les vents hurlants du 12 au 13 novembre au refuge national de la faune et des poissons du haut Mississippi, près de Savanna. Il devait avoir lieu pendant la saison du rut des cerfs.

Au total, il y avait 31 chasseurs et leurs préposés qui ont récolté 15 cerfs dont cinq biches. Ils venaient de 11 États en plus de l’Illinois : Alabama, Floride, Iowa, Indiana, Minnesota, Pennsylvanie, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Tennessee et Wisconsin.

Le refuge est partenaire de l’organisation à but non lucratif Ultimate Experience Outdoors, qui a parrainé un vétéran de l’Alabama handicapé.

Seth Nelson de Morrison est propriétaire de Down Deer Recovery, qui, avec son berger allemand Maverick, a aidé à récupérer des cerfs blessés.

Cette chasse spéciale est menée dans des zones fermées à l’accès public sur le site de l’ancien dépôt de l’armée de Savanna. Plus de 1 000 jeunes et adultes chasseurs y ont participé depuis 2007.

“C’est une expérience de chasse unique pour un groupe extraordinaire de chasseurs”, a déclaré la garde forestière Jacquelynn Albrecht. Elle a cité l’enthousiasme et la détermination des chasseurs. “Ils ont fourni à la fois de l’inspiration et des encouragements au personnel du refuge qui a administré la chasse.”

Le Upper Mississippi River National Wildlife & Fish Refuge a été créé en 1924 et contient 240 000 acres qui s’étendent le long de 261 milles de la rivière Upper Mississippi. Il est géré par le US Fish and Wildlife Service.