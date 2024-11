Un homme de la région métropolitaine d’Atlanta accusé d’avoir violé trois femmes en fuite après avoir manqué la date d’audience

Miguel Angel Lopez est désormais en fuite après avoir raté le début de son procès lundi. Au moins une de ses victimes affirme qu’il n’aurait jamais dû être autorisé à sortir sous caution en premier lieu.

M. Lopez est accusé de viol de trois femmes, d’agressions sexuelles et de pédophilie. Il a été arrêté en 2022 et le procès devait s’ouvrir le 28 octobre.

« C’était censé représenter cette étape pour pouvoir enfin avancer dans ma vie », a déclaré Erica Flores.

Flores est l’une des victimes présumées de M. Lopez. Elle dit que le système lui a fait défaut au cours des deux dernières années depuis son arrestation.

« Beaucoup de promesses n’ont pas été tenues », a déclaré Flores.

Bien qu’il ait été arrêté pour des crimes qui le mettraient derrière les barreaux pendant des décennies, M. Lopez a été libéré de prison moyennant une caution de 20 000 $. La décision a été rendue malgré les objections du procureur du comté de Hall à l’époque.

« C’était comme une tape sur les doigts. Ils m’ont dit qu’ils allaient se battre pour ne jamais obtenir de caution. Ce n’était pas censé être une option, mais il a ensuite obtenu une libération sous caution », a déclaré Flores.

Quelques mois plus tard, le juge ferait droit à une requête visant à retirer le moniteur de cheville de M. Lopez.

Malgré les décisions défavorables, M. Lopez devait commencer son procès lundi, mais il ne s’est jamais présenté.

«J’ai été choqué. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas quoi faire », a déclaré Flores. « J’étais en colère. Je voulais juste savoir qui je pouvais blâmer pour le fait que je souffrais autant.

Chris Timmons est un ancien procureur. Il affirme que même si le procureur du comté de Hall s’est opposé à l’établissement d’une caution ou au retrait du moniteur, c’est le juge qui a le dernier mot.

« C’est une situation tragique aggravée par quelqu’un qui a bénéficié du doute, mais qui a trahi cette confiance », a déclaré Timmons. « C’est le système qui échoue, mais le système est conçu pour prendre des risques sur les gens. Nous voulons présumer que les gens sont innocents. Nous voulons supposer qu’ils se présenteront même si de graves accusations pèsent contre eux, mais malheureusement, cela n’arrive pas toujours.»

Timmons affirme que M. Lopez sera probablement une cible prioritaire pour les Marshalls américains en raison des crimes dont il est accusé. Cependant, le procès sera suspendu jusqu’à ce que M. Lopez soit retrouvé.

« En tant que procureur, vous voulez obtenir justice pour les victimes, et vous ne pouvez pas obtenir cette justice si la personne ne se présente pas au procès », a déclaré Timmons.

Actualités d’action de Channel 2 a contacté l’avocat de M. Lopez, Arturo Corso, pour savoir pourquoi son client avait manqué le tribunal. Dans un courriel, M. Corso a déclaré :

« Si je devais deviner, c’est parce qu’il estimait qu’il ne pourrait pas obtenir un procès équitable. Le système judiciaire pénal présente des défauts majeurs : des décisions prises par des jurés qui ne veulent pas être là et ne comprennent pas la loi, des principes juridiques compliqués et difficiles à appliquer, des preuves fondées sur des témoins peu fiables ou même ayant un motif de mentir, et les procureurs avec une approche gagnante à tout prix pour gérer leur charge de travail. Dans ce cas, la différence entre rentrer chez lui et passer sa vie en prison n’était qu’un simple tirage au sort. Il y a une raison pour laquelle notre société s’inquiète des relations sexuelles avec des mineurs : l’immaturité émotionnelle. Les jeunes hommes prennent note lorsque vous abordez les relations sexuelles comme un jeu pour le plus grand nombre de cadavres… vous pourriez rencontrer la « femme méprisée » de Shakespeare et vous retrouver à compter les jours jusqu’à votre procès devant jury depuis une cellule de prison..»

Pour Erica, elle dit qu’elle veut tourner la page. Elle dit qu’elle a pardonné à Lopez, mais qu’elle souhaite toujours que justice soit rendue.

« Le pardon et la justice sont deux choses différentes. Ils vont de pair, mais je lui ai pardonné ce qu’il a fait, mais je veux que justice soit faite », a déclaré Flores. « S’il y avait une partie de lui qui se sentait désolée, il arrêterait de courir et il accepterait simplement qu’il y a une liberté à accepter les conséquences. »

