Un homme de la région de Toronto n’est toujours pas enterré 8 mois après sa mort au milieu d’une dispute au cimetière

Lisa Tsotsos essaie d’enterrer son père depuis huit mois maintenant – et alors que le poids émotionnel de l’épreuve et ses factures juridiques s’accumulent – elle dit qu’elle commence à perdre espoir.

Son père, Louis, est décédé des complications du COVID-19 le 15 janvier. Mais au lieu d’être enterré à côté de son père dans un cimetière de Richmond Hill au nord de Toronto comme il le voulait, son corps se décompose au-dessus du sol dans un salon funéraire à proximité.

Et malgré une ordonnance du tribunal ordonnant que l’homme de la région de Toronto soit enterré dans un terrain familial au cimetière Headford, les membres de la famille Tsotsos, aux côtés de la Bereavement Authority of Ontario (BAO), restent enfermé dans une bataille juridique avec le propriétaire du cimetière.

Le BAO et sa famille disent que le propriétaire foncier et les représentants de la Nativité de la Mère de Dieu Orthodoxe L’église continue d’interdire l’accès à la tombe, en violation d’une ordonnance du tribunal qui stipulait que la dépouille de Louis devait être enterrée avant le 31 août.

L’église dit que cela ne fait pas partie du différend, mais allègue toujours que la famille n’a pas tous les documents requis pour confirmer ses droits sur le terrain. L’église n’est nommée dans aucune ordonnance du tribunal, mais une grande partie de la correspondance logistique pour la famille a eu lieu avec des représentants de l’église.

L’église orthodoxe de la Nativité de la Mère de Dieu et le cimetière attenant à Richmond Hill appartiennent à September 12 Inc. (Craig Chivers/CBC)

Lisa dit que le stress de la situation monte. Certains jours, elle tombe en panne, pleurant sous le poids de l’épreuve.

“D’autres fois, je me mets tellement en colère que je m’enfonce”, a-t-elle déclaré.

Mais essayer de défendre son père depuis le Royaume-Uni, où elle vit maintenant, a des conséquences néfastes.

“Je sais que la vie n’est pas un film, et je vais probablement perdre”, a-t-elle déclaré.

Long combat juridique

La famille Tsotsos est propriétaire de son terrain au cimetière de Headford depuis 2014, et deux autres membres de la famille y sont déjà enterrés. Mais lorsque le cimetière et l’église ont été vendus en 2020 à une entité appelée September 21 Inc., personne n’a prévenu la famille, qui n’a plus de parents dans la région.

La situation s’est aggravée en janvier lorsque les responsables de l’église ont appelé la police, accusant les employés des salons funéraires, qui ont tenté de préparer le lieu d’inhumation, d’intrusion, selon la police régionale de York. La famille dit qu’elle a essayé d’organiser un enterrement depuis, mais en vain.

La famille Tsotsos dit avoir fourni des cartes et des scans radar pénétrant dans le sol confirmant l’emplacement de la tombe, qui avait été marquée et porte déjà une pierre tombale avec le nom de famille. (Craig Chivers/CBC)

L’église a nié à plusieurs reprises toute implication dans la situation à CBC News.

Pourtant, dans un e-mail adressé à l’avocat de la famille Tsotsos, le révérend Art Lambert, qui est également avocat, a déclaré qu’il représentait légalement le 21 septembre en ce qui concerne les conditions d’inhumation. Le rôle exact de Lambert au sein de l’église reste incertain.

Les dossiers de la société ne révèlent pas à qui appartient le 21 septembre. Les dossiers nomment le secrétaire et le trésorier ainsi que le président, mais CBC News n’a pas pu les joindre. Les responsables de l’Église n’ont pas répondu aux demandes répétées d’informations de contact.

Dans un e-mail envoyé à CBC News – signé par un conseil d’administration anonyme et envoyé peu de temps après l’expiration de la date limite du 31 août – l’église allègue que la famille n’a pas les documents requis pour confirmer ses droits sur le complot, et est ” essayer d’enterrer le corps dans la tombe qui appartient à une autre personne.” Il n’a pas fourni de détails.

“Le propriétaire du cimetière pense qu’il a le devoir légal et moral de s’assurer que lorsqu’une famille achète un terrain funéraire dans le cimetière, cette famille puisse utiliser le terrain. Sinon, personne n’est protégé contre la perte de la tombe de la famille ou la découverte d’étrangers dans un cimetière. la tombe des parents”, indique l’e-mail.

La famille, quant à elle, a fourni des cartes et des scans radar pénétrant dans le sol confirmant l’emplacement de la tombe, qui avait été marquée, et porte déjà une pierre tombale portant le nom de Tsotsos.

David Brazeau, porte-parole de la Bereavement Authority of Ontario, a déclaré que l’église et le propriétaire foncier montraient “un mépris total pour une famille en deuil”. (Craig Chivers/CBC)

“Nous avons fourni tous les documents”, a déclaré Lisa à CBC News.

La déclaration de l’église indique également que l’inhumation “semble imminente”, mais les responsables n’ont pas répondu lorsqu’on leur a demandé des dates précises.

“Carrément cruel”

La famille Tsotsos a des droits d’internement sur le site et le droit d’y enterrer Louis, explique David Brazeau, responsable de la communication pour le BAO. Il a déclaré que l’organisation, qui réglemente les cimetières agréés, les pompes funèbres et les établissements similaires, n’a jamais rien vu de tel.

“C’est très inhabituel et carrément cruel quand on y pense. Huit mois [with] le membre décédé de la famille gisait dans une chambre froide à cette époque, se décomposant… et cela cause beaucoup d’angoisse à la famille », a-t-il déclaré.

“Nous ne savons pas pourquoi ils font cela, cela n’a aucun sens pour nous.”

La famille Tsotsos affirme que les responsables de l’église et leurs représentants ont dressé des obstacles à l’enterrement à chaque tournant – soit en disparaissant de la correspondance pendant des jours, en ne répondant pas lorsqu’on leur a demandé les documents requis par le salon funéraire ou, en août, en disant à la famille que si un enterrement peut avoir lieu, une cérémonie religieuse sur la tombe ne le peut pas.

David Thompson, un avocat plaidant chez Scarfone Hawkins LLP à Hamilton qui n’est pas impliqué dans le différend, dit qu’il ne pense pas que toute tentative d’imposer des conditions autour de l’ordonnance d’un juge passera bien devant le tribunal.

“Cette cueillette de lentes, je ne pense pas qu’elle sera du tout considérée favorablement par un tribunal. Je pense qu’ils diront ‘Faisons-le, permettons à cette famille d’avoir une certaine fermeture, et arrêtons cette course folle’, parce que c’est vraiment, vraiment injuste pour ceux qui sont personnellement touchés.”

Thompson dit que si un juge conclut qu’une partie à l’affaire est coupable d’outrage au tribunal, le tribunal peut imposer une amende, une peine d’emprisonnement ou les deux. Dans le cas d’une société, le tribunal peut faire de même pour un dirigeant ou un administrateur, a-t-il dit – bien qu’il ait noté que dans les affaires d’outrage civil, les peines de prison sont rares et les amendes sont “généralement relativement faibles”.

Le tribunal pourrait également ordonner un “bref de séquestration”, a-t-il dit, c’est-à-dire lorsqu’un shérif prend le contrôle d’une propriété pendant un certain temps pour s’assurer qu’une ordonnance du tribunal est exécutée. Il est également possible qu’un officier du shérif se rende au cimetière, probablement avec le soutien de la police locale, pour s’assurer que l’inhumation se déroule correctement, a-t-il déclaré.

Alors que le conflit se poursuit, Lisa dit qu’elle a l’impression d’être coincée et qu’elle doit bientôt choisir d’incinérer son père, malgré ses souhaits pour des raisons religieuses, ou d’essayer de continuer à se battre indéfiniment.

“Il faut honorer les morts, pour moi c’est très important”, a-t-elle déclaré.

“Je ne suis peut-être pas religieux, mais si ce sont les dernières volontés de quelqu’un et que c’est ce qu’il veut, il n’est pas là pour le faire lui-même et il vous fait confiance pour l’exécuter.”