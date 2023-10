Un homme de la région de Toronto avec 13 membres de sa famille tués à Gaza s’accroche à l’espoir alors que sa mère est coincée au passage de Rafah

Ousama Alshurafa a passé la dernière semaine et demie à attendre anxieusement un appel téléphonique de membres de sa famille coincés à Gaza.

« Nous attendons cet appel téléphonique. Chaque fois que mon téléphone sonne, c’est comme si j’avais une main sur le téléphone et une autre main sur mon cœur, attendant juste cette nouvelle », a déclaré Alshurafa.

« Il y a de fortes chances que nous recevions de mauvaises nouvelles d’un jour à l’autre. »

Alshurafa, qui vit à Mississauga, en Ontario, dit avoir eu des nouvelles des membres de sa famille évacuant la partie nord de Gaza plus tôt cette semaine. Certains prévoyaient de se rendre à l’hôpital arabe Al-Ahli pour chercher refuge, dans l’espoir d’y trouver un peu de sécurité au milieu des tirs de roquettes en cours sur la ville. Mais tous n’ont pas pu partir.

« C’est facile de dire ‘Déplacez-vous vers le sud’, mais il faut imaginer que tout le monde n’a pas [can]. Des personnes âgées, sans carburant, épuisées ces derniers jours », a-t-il déclaré.

Alshurafa dit qu’il n’a plus eu de nouvelles d’aucun membre de la famille de sa femme depuis et qu’il ne sait pas s’ils sont vivants ou morts. Pendant ce temps, sa mère, Naela Alshurafa, une citoyenne américaine, est coincée près du terminal égyptien de Rafah, attendant de voir si elle peut s’échapper de Gaza.

Jusqu’à présent, 13 membres de la famille d’Alshurafa, du côté de sa femme, ont été tués par les frappes aériennes israéliennes à Gaza, dit-il.

Des familles de Gaza transportent leurs affaires alors qu’elles quittent l’hôpital arabe Al-Ahli, qu’elles utilisaient comme abri lorsqu’il a été bombardé par ce que l’autorité palestinienne considère comme une frappe aérienne israélienne, le 18 octobre 2023. Israël a imputé la responsabilité au groupe militant du Jihad islamique. pour l’explosion. (Abed Khaled/Associated Press)

Gaza continue d’être complètement assiégée depuis l’attaque meurtrière du Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre, qui a tué 1 400 personnes, tandis qu’Israël mène depuis lors des frappes aériennes incessantes contre Gaza. De vastes zones de la bande de Gaza ont été réduites en ruines, avec un bilan d’environ 4 200 morts, selon les Nations Unies.

On estime que des centaines de personnes ont été tuées mardi dans l’explosion de l’hôpital arabe Al-Ahli, où de nombreux Palestiniens avaient cherché refuge. Un porte-parole du ministère de la Santé de Gaza a déclaré que des centaines de personnes avaient été tuées et que les sauveteurs étaient toujours en train de retirer les corps des décombres mercredi. Un peu plus tôt, un chef de la défense civile de Gaza avait fait état d’un bilan de 300 morts, tandis que des sources du ministère de la Santé l’évaluaient à 500.

Le ministère de Gaza a déclaré que l’hôpital avait été touché par une frappe aérienne israélienne tandis que le gouvernement israélien a nié toute implication, affirmant que l’explosion de l’hôpital était une roquette ratée du groupe militant du Jihad islamique.

« Nous ne parvenons pas à dormir »

Alshurufa dit qu’il a dû prendre l’avion pour Los Angeles pour s’occuper de sa sœur qui a des besoins spéciaux, tandis que sa mère reste coincée à Gaza, ne sachant pas si elle pourra retourner aux États-Unis

« C’est le résultat d’une punition collective [and] forcés par le gouvernement israélien, et en ce moment, franchement, nous nous sentons comme des citoyens américains de seconde zone, car il semble que les citoyens américains à Gaza, leur vie n’a pas vraiment d’importance », a déclaré Alshurafa, qui est un double Canadien. -Citoyen américain.

Un Palestinien-Canadien dit que sa mère est coincée à Gaza :

Entre-temps, il dit qu’il a dû retirer ses enfants de l’école et les garder à la maison.

« La souffrance et toute la douleur que nous traversons et le traumatisme que subissent mes enfants… nous sommes incapables de dormir », a déclaré Alshurafa.

« Je ne sais pas quoi faire… c’est un désastre total. Je ne sais pas comment gérer ça. Je m’effondre de temps en temps. »

L’hôpital de Gaza était un centre communautaire

Hammam Farah, un résident de Toronto, né dans l’hôpital qui a été touché, se dit « horrifié » et entré dans un état de panique lorsqu’il a appris ce qui s’était passé, sachant que sa famille se réfugiait à proximité.

Farah dit qu’un certain nombre de ses tantes, oncles et cousins ​​se réfugiaient dans une église située à proximité de l’hôpital lorsque celui-ci a été touché. Bien qu’ils n’aient heureusement pas été blessés lors de l’attaque, ils sont au bord de la famine et se trouvent dans une situation désastreuse, attendant de l’aide, dit-il.

Ils ne savent pas ce qui va advenir de leur vie dans un avenir proche. C’est une situation horrible. Il y a la mort tout autour d’eux. – Hammam Farah, Palestino-Canadien

« Ma tante a dit qu’ils pouvaient sentir les corps en feu à proximité et qu’ils étaient terrifiés. Ils essayent de survivre. [but] il leur reste peu de nourriture », a déclaré Farah.

« Ils ne savent pas ce qui va advenir de leur vie dans un avenir proche. C’est une situation horrible. Il y a la mort tout autour d’eux. »

Les grands-parents d’Hammam Farah, un résident de Toronto, Elias Farah, à gauche, et Sura Farah, photographiés sur une photo non datée à l’hôpital arabe Al-Ahli à Gaza. (Soumis par Hammam Farah)

Il dit que l’établissement attaqué était plus qu’un simple hôpital, c’était un centre communautaire.

« Il y a un centre communautaire. L’église était responsable de nombreux programmes communautaires destinés aux familles, aux enfants et aux terrains de jeux », a déclaré Farah dans une entrevue accordée mercredi à CBC Toronto. « Il a également fourni des services médicaux gratuits aux femmes, aux personnes handicapées et aux personnes défavorisées. »

L’église de l’hôpital a été détruite, raconte Farah.

Le grand-père de Farah travaillait à l’hôpital en tant que responsable des achats, chargé d’acheminer les fournitures, les médicaments et la nourriture à l’hôpital.

« J’ai des souvenirs très anciens, quand j’étais enfant, mon grand-père m’y emmenait », dit-il.

« Avant cela, il y a longtemps, il travaillait à la cafétéria de l’hôpital. Cet hôpital existe depuis les années 1800, bien avant la création de l’État d’Israël. »

Les corps des Palestiniens tués par l’explosion de l’hôpital arabe Al-Ahli sont rassemblés devant la cour de l’hôpital al-Shifa, dans la ville de Gaza, au centre de la bande de Gaza, le mardi 17 octobre 2023. (Abed Khaled/Associated Press)

Mercredi, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël n’autoriserait pas l’entrée de fournitures humanitaires à Gaza depuis le côté israélien de la frontière, mais ne bloquerait pas l’aide en provenance d’Egypte. Cette décision intervient après que des politiciens, des militants et des groupes humanitaires ont plaidé pour que la nourriture, l’eau et les médicaments soient autorisés à entrer à Gaza via un couloir humanitaire.

Affaires mondiales Canada a déclaré que le Canada connaissait 370 personnes – dont des citoyens canadiens, des résidents permanents et leurs familles – à Gaza.