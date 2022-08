Un homme de LA parmi les 3 tués dans un coup de foudre près de la Maison Blanche

LOS ANGELES (AP) – Un dirigeant de banque de Los Angeles âgé de 29 ans était l’une des trois personnes tuées la semaine dernière lorsque la foudre a frappé un parc en face de la Maison Blanche, a déclaré son employeur.

Brooks Lambertson, vice-président de la City National Bank, était à Washington, DC, pour affaires lorsqu’il a été frappé par la foudre jeudi soir à Lafayette Park, a indiqué la banque dans un communiqué samedi.

Un mari et sa femme du Wisconsin célébrant leur 56e anniversaire de mariage ont également été frappés par la foudre et sont décédés.

Lambertson a géré les parrainages de la banque et a précédemment travaillé dans le marketing pour les Los Angeles Clippers, selon le communiqué de City National. Il vivait au centre-ville de Los Angeles.

“Brooks était un jeune homme incroyable dont on se souviendra pour sa générosité, sa gentillesse et sa positivité inébranlable”, indique le communiqué. “Sa perte soudaine est dévastatrice pour tous ceux qui le connaissaient, et sa famille, ses amis et ses collègues apprécient les pensées et les prières qui ont afflué de tout le pays.”

Il est diplômé de Cal Poly San Luis Obispo, où il s’est spécialisé en administration des loisirs, des parcs et du tourisme, avec une concentration en gestion du sport, a indiqué la banque.

James Mueller, 76 ans, et Donna Mueller, 75 ans, de Janesville, Wisconsin, sont décédés des suites de leurs blessures après la foudre dans le parc situé juste à l’extérieur du complexe de la Maison Blanche, a annoncé le département de la police métropolitaine.

Une quatrième victime, une femme non identifiée, a été hospitalisée dans un état critique, a indiqué vendredi la gendarmerie.

Les Mueller étaient en voyage à Washington, DC, pour célébrer leur anniversaire, selon leur nièce, Michelle McNett de Janesville.

“Ils formaient un couple très aimant”, a déclaré McNett au Wisconsin State Journal. «Ils étaient très, très axés sur la famille. Je pense que tout le monde est juste sous le choc en ce moment et demande en quelque sorte la confidentialité.

Le couple a eu cinq enfants, 10 petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants, a-t-elle déclaré au journal.

Des officiers des services secrets et de la police des parcs américains ont été témoins de la foudre jeudi soir et ont couru pour prodiguer les premiers soins, ont déclaré des responsables.

The Associated Press