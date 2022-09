Un homme de la N.-É. fait équipe avec le frère de Terry Fox pour amener la course de l’icône canadienne en Irlande

Vivant en Irlande depuis quelques années, Stew Paterson, originaire d’Halifax, sentait qu’il manquait quelque chose chaque mois de septembre.

La course Terry Fox a fait partie de son éducation et de ses racines canadiennes, mais l’héritage de Fox n’est pas bien connu en Irlande – alors il a pris sur lui de changer cela.

Le 17 septembre, Paterson s’est associé à la Fondation Terry Fox pour organiser la première course Terry Fox en Irlande depuis plus d’une décennie.

Il a contacté le frère de Fox, Darrell Fox, qui s’est envolé pour l’Irlande pour sa première course Terry Fox à l’extérieur du Canada.

Darrell Fox à la course Terry Fox à Herbert Park à Dublin le 17 septembre. C’était la première fois qu’il participait à une course Terry Fox à l’extérieur du Canada. (Mark DeRocher)

Paterson, il espère que davantage de Canadiens vivant dans le monde pourront faire connaître l’histoire inspirante de Fox.

Lorsqu’il rencontre un Canadien, il veut que les gens disent : « Oh, je parie que vous aimez le hockey sur glace, que vous aimez Tim Horton, que vous aimez le sirop d’érable et que vous aimez Terry Fox, n’est-ce pas ?

“Je pense que son histoire devrait être synonyme d’être Canadien parce que c’est tellement spécial”, a déclaré Paterson.

Fox, de Port Coquitlam, en Colombie-Britannique, avait 18 ans lorsqu’il s’est lancé dans une course à travers le Canada pour amasser des fonds pour la recherche sur le cancer en avril 1980. L’activiste, qui a été amputé d’une jambe après avoir reçu un diagnostic de sarcome ostéogénique, a été contraint d’arrêter son Marathon of Hope en septembre 1980 après le retour du cancer dans ses poumons. Il est décédé le 28 juin 1981.

Terry Fox, au centre, avec son ami Doug Alward, à gauche, et son jeune frère Darrell Fox, à droite, avec le Van of Hope en 1980. (Soumis par Darrell Fox)

Samedi, environ 150 personnes ont marché, couru ou fait du vélo autour de Herbert Park à Dublin à la mémoire de Fox.

Paterson a déclaré que le groupe avait recueilli 20 000 €, soit l’équivalent de 27 000 $ canadiens, qui iront à l’Irish Cancer Society.

Avant de déménager à Dublin il y a quelques années, Paterson a vécu à New York pendant huit ans et a aidé à organiser une course annuelle Terry Fox à Central Park.

Il a dit que l’histoire de Terry Fox résonne chez beaucoup parce que la plupart des gens connaissent quelqu’un qui a été touché par le cancer, que ce soit au Canada, à Dublin ou à New York.

De gauche à droite, Darrell Fox, Paterson et l’ambassadrice du Canada en Irlande, Nancy Smyth, qui a aidé à animer l’événement. (Julian Béhal)

Le père de Paterson a reçu un diagnostic de cancer il y a quelques années.

“Je n’oublierai jamais le moment où il m’a dit pour la première fois”, a déclaré Paterson.

Darrell Fox, qui a traîné derrière Terry dans une camionnette pendant le Marathon de l’espoir, a pleuré samedi à Dublin en lisant un extrait du journal de Terry et a partagé l’importance de la cause.

“En gros, ce qu’il a dit, c’est que la moitié de moi est Darrell Fox, et l’autre moitié est le frère de Terry Fox”, a déclaré Paterson. “Je me réveille comme moi-même, mais ensuite je dois être Darrell Fox, le frère de Terry Fox, et les gens me tendent la main et veulent entendre mes histoires et en tirer de la force.”

“Il a dit que c’était quelque chose qui [he’s] été béni avec. Ce n’est pas un fardeau”, a déclaré Paterson.

Ciara Hughes, à gauche, et Claire Bowman de l’Irish Cancer Society à la course Terry Fox samedi. (Mark DeRocher)

Darrell Fox a déclaré dans une interview que son frère aurait voulu que son histoire soit partagée dans le monde entier car son objectif était d’éradiquer le cancer.

“C’est de cela qu’il s’agit, collecter un dollar de plus, un euro de plus pour la recherche sur le cancer”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il chérira les souvenirs et les expériences de chaque histoire qu’il a entendue à Dublin.

Il a dit qu’au cours des 42 années écoulées depuis la mort de Terry, chaque kilomètre et chaque dollar ont été un investissement dans des vies.

“Rien ne me rend plus heureux et plus fier de voir combien de t-shirts rouges ils portent, des t-shirts rouges le jour de la course… ce nombre augmente chaque année. C’est de cela qu’il s’agit. Des vies sont sauvées et c’est ce que je chéris le plus”, a-t-il dit.