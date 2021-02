Les téléspectateurs de LONG Lost Family verront un homme retrouver sa sœur 50 ans après que leur mère ait été forcée de l’abandonner comme nouveau-né afin de garder sa petite fille.

Dave Ashton apparaît dans l’épisode de lundi prochain et découvre son passé déchirant.

Le miroir raconte comment la femme de 54 ans a été mise en adoption en 1966 lorsque sa mère Janet Saunders a eu un choix horrible de la part de sa mère: donner Dave ou risquer de le perdre lui et sa fille Nicki Goscomb, âgée de 18 mois.

Les frères et sœurs ont été réunis l’année dernière et leur lien a été immédiat.

Papa de deux enfants, Dave a déclaré: « En une fraction de seconde après nous être rencontrés, une fois que nous avons surmonté le choc initial, c’était comme si nous nous étions toujours connus. Toutes ces petites choses sortaient. »

Nicki a déclaré: «Maman avait 16 ans quand elle est tombée enceinte. C’était une enfant, elle a fait une erreur. Elle est tombée amoureuse de notre père qui était marié et n’a pas pu être avec lui. On lui a dit qu’elle faisait honte à la famille. «

Janet a ensuite eu deux autres filles, Becky et Katherine, qu’elle a pu garder car elle ne vivait plus avec sa mère.

Malheureusement, Janet est décédée dans un accident de voiture il y a 15 ans et n’a donc jamais pu dire la vérité à son fils.

Dave est devenu ému en entendant comment sa mère s’était battue pour le garder après l’ultimatum cruel auquel elle avait été confrontée.

Nicki a déclaré: «Personne ne devrait jamais avoir à choisir. Mon frère avait six semaines et il a été sacrifié pour que je puisse rester. Cela me fait me sentir coupable et triste. J’ai été gardé avec maman et il a été donné.

Long Lost Family continue le lundi à 21 heures sur ITV.