Un homme de la Colombie-Britannique termine son mandat de sept semaines en gardant la tombe du soldat inconnu

Steve Pederson monte la garde devant la Tombe du soldat inconnu sur la place de la Confédération, à Ottawa. Pederson a récemment terminé son service de sentinelle de sept semaines. Photo fournie Les six Rangers canadiens du 4 GPRC sélectionnés pour le Programme national des sentinelles Roto 6 du 8 septembre au 22 octobre. De gauche à droite : Rgr. Mike McKay, Peace River C.-B.; Mcpl. Steve Pederson, Zeballos C.-B.; sergent. Adrian last, Gold River, C.-B.; Wes Riddell, instructeur des Rangers, Victoria; Mcpl. Terry Fullerton, Swan River, Man.; sergent. Ryan Peden, Swan River, Man.;Rgr. Gary Bath, Pouce Coupe, C.-B. Avec le Château Laurier en arrière-plan, Steve Pederson et son compagnon sentinelle Ranger McKay (à gauche) se préparent à sortir et à prendre leur poste. Steve Pederson est en sentinelle sur la tombe du soldat inconnu. Photo fournie Steve Pederson “en patrouille” – neuf pas en avant, neuf pas en arrière. Photo fournie

Le caporal-chef Steve Pederson est un Ranger canadien depuis 31 ans.

Les sept dernières semaines ont été parmi les plus mémorables pour le résident de Courtenay.

Pederson vient de rentrer d’une période de service à la garde de la Tombe du soldat inconnu, au Monument commémoratif de guerre du Canada sur la place de la Confédération, à Ottawa.

“C’était un immense honneur d’être sélectionné”, a déclaré Pederson. “L’appel a été lancé pour que les personnes intéressées postulent. Nous avons inscrit notre nom et j’ai été choisi dans mon groupe, qui est le 4e Groupe de patrouilles des Rangers canadiens, qui couvre les quatre provinces de l’Ouest. Nous étions six sélectionnés à partir de cela, pour participer avec 12 membres des Forces armées canadiennes à la roto 6 – la période du 8 septembre au 22 octobre.

C’est le 75e anniversaire des Rangers canadiens. Ainsi, chaque roto sur la Tombe du soldat inconnu en 2022 a impliqué au moins un Ranger canadien.

« J’ai été agréablement surpris lorsque j’ai été sélectionné. Nous sommes arrivés à Ottawa le 8 septembre… et avons procédé à une semaine d’exercices et de marches assez intensifs, pour nous assurer que nous étions à la hauteur. Pour notre devoir, nous travaillions sur un horaire de quatre jours, quatre jours de repos. On nous a fait monter avec un joueur de cornemuse pour prendre notre poste.

Pederson est toujours impressionné par son expérience.

“Je ne sais même pas comment le décrire”, a-t-il déclaré. « C’était une formidable occasion de représenter mon unité et les Forces canadiennes en général.

La Tombe du soldat inconnu est le rappel le plus emblématique et le plus visible du Canada du service et du sacrifice des membres des Forces armées canadiennes.

La Tombe du soldat inconnu rend hommage aux plus de 116 000 Canadiens qui ont sacrifié leur vie pour la cause de la paix et de la liberté.

Le Soldat inconnu représente tous les Canadiens en service – Marine, Armée, Force aérienne ou Marine marchande. Ceux qui sont morts ou pourraient mourir pour leur pays dans tous les conflits – passés, présents et futurs.

Bien que le devoir de sentinelle soit en grande partie cérémoniel, il y a aussi une responsabilité officielle.

« Si quelqu’un manque de respect à la tombe, nous devons nous mettre au garde-à-vous, avancer… et d’une voix très ferme, lui demander de reculer. s’ils ne le font pas, nous sommes surveillés par des policiers militaires, qui interviendront », a déclaré Pederson.

Il a dit qu’à part quelques enfants qui ont empiété sur la tombe sans comprendre la région, il n’y a eu aucun incident pendant son séjour sur la tombe du soldat inconnu.

Le devoir de Pederson a pris fin le huitième anniversaire de la mort du Cpl. Nathan Cirillo, qui a été abattu, montait la garde en tant que sentinelle de cérémonie au Mémorial national de guerre du Canada.

La responsabilité des Rangers de Pederson est la partie ouest de l’île de Vancouver – la région de Zebellos.

“Nous sommes essentiellement les yeux et les oreilles des Forces armées”, a déclaré Pederson. « Nous servons dans les communautés éloignées et isolées à travers le pays. Si nous voyons quelque chose qui sort de l’ordinaire, nous transmettons l’information.

Pederson est un Ranger bien décoré. Il a une médaille de service spécial, une Médaille du jubilé de diamant de la reine, et a été récipiendaire à deux reprises de la barrette de décoration du Ranger canadien.

-Avec des fichiers du ministère de la Défense nationale

CourtenayJour du Souvenir