Un homme de la Colombie-Britannique subit une greffe de rein réussie

Un homme de Lumby retrouve un nouveau souffle après une greffe de rein réussie à VancouverNov. 21.

Cole Derry a fait face à plus de deux ans de complications médicales depuis que son corps a rejeté sa première greffe de rein en 2020. Mais ses perspectives de santé se sont considérablement améliorées après la procédure réussie de lundi à l’hôpital général de Vancouver.

Derry et sa donneuse vivante, Pam, « vont plutôt bien », selon un message de la partenaire de Derry, Karen, sur la page Facebook de Cole’s Kidney Journey.

Karen a écrit que l’équipe de santé de son mari lui avait dit que « tout s’est passé comme prévu. Le nouveau rein fonctionne déjà aussi, ce qui est une excellente nouvelle.

“Cela a été une expérience extraordinaire et je sais que Cole et moi sommes tous les deux extrêmement reconnaissants et tellement excités d’avoir une chance de vivre une vie” normale “”, a déclaré Karen. “Avec la chirurgie maintenant derrière nous, nous passons maintenant à la phase de récupération qui a été plus difficile pour nous. Nous espérons que cela se passera sans heurts, mais nous sommes prudemment optimistes.

Le couple s’attend à être à Vancouver pendant six à huit semaines si tout va bien avec le rétablissement de Derry.

Mardi, Karen a pu voir à la fois son mari et Pam, et les deux souffraient un peu mais n’avaient “pas trop de plaintes”. Pam était déjà sortie du lit et le nouveau rein de Derry fonctionnait.

Karen et Cole sont « très reconnaissants » pour la volonté de Pam de donner un rein, et que son rein corresponde.

“C’est incroyable d’apprendre comment nos familles (étaient) connectées auparavant, même si nous ne nous étions jamais rencontrées auparavant”, a-t-elle déclaré. “Vraiment, c’était censé être!”

Dimanche, Derry a subi ce que l’on espère avoir été son dernier traitement de dialyse. On craignait que son taux d’hémoglobine soit trop bas pour effectuer l’opération et qu’il souffrait d’hémorragie interne, mais les médecins ont donné le feu vert pour que la greffe soit effectuée le 21 novembre.

Brendan Shykora

SantéHôpitauxDistrict régional de North Okanagan