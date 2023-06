Un homme de la Colombie-Britannique s’interroge sur le sexe d’un enfant de 9 ans dans un incident d’athlétisme « gobsmacking »

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails troublants de violence verbale en lien avec la transphobie.

Une famille de la Colombie-Britannique a suscité la sympathie en ligne – et l’attention des médias internationaux – après avoir partagé ce qu’elle a décrit comme un incident au cours duquel un homme a remis en question le sexe de leur fille de neuf ans lors d’un événement sportif.

L’incident s’est produit lors d’une rencontre d’athlétisme au stade Apple Bowl de Kelowna, en Colombie-Britannique, organisée par le Central Okanagan School District (SD23) pour les élèves du primaire.

Heidi Starr a déclaré que sa fille, qui est cisgenre et a une coupe de lutin, se préparait pour un concours de lancer de poids lorsqu’un homme s’est approché d’un parent bénévole, a pointé du doigt la fillette de neuf ans et, la prenant pour un garçon, a demandé pourquoi un garçon participait à un événement pour filles. CBC News a accepté de garder l’identité de la jeune fille confidentielle pour protéger sa sécurité et son bien-être.

« Alors que ma fille se préparait à se lever et à lancer, un homme est sorti de la foule, s’est avancé et s’est dirigé vers un parent bénévole et a dit: » C’est un événement pour filles – pourquoi les garçons lancent-ils? « », A déclaré Starr à CBC News .

Starr a déclaré qu’elle était alors intervenue et avait corrigé l’homme, dont la petite-fille participait également à l’événement.

« Ensuite, le monsieur a commencé à insister pour que je fournisse des documents sous la forme d’un certificat prouvant que ma fille est née fille », a déclaré Starr.

Starr a ajouté que la femme de l’homme criait également à Starr et à l’ex-femme de Starr, disant qu’ils étaient « des mutilateurs génitaux et des toiletteurs ».

« C’était époustouflant », a déclaré Starr.

« J’ai dit … ‘Demandez-vous un certificat prouvant que ma fille est née avec un vagin [and] vous avez besoin d’une preuve de ses organes génitaux? « »

Josef Tesar, à gauche, et sa femme, Krista, sont photographiés lors de la rencontre d’athlétisme au stade Apple Bowl de Kelowna. (Soumis par Heidi Starr)

Starr a déclaré que plusieurs parents avaient demandé à l’homme de partir, mais il avait refusé et était parti avec sa femme et sa petite-fille à la fin de l’événement.

Dans une déclaration au média de Kelowna Castagnette mardi, l’homme, Josef Tesar, a nié avoir crié après les Starr et leur fille.

Il a dit qu’il avait demandé au parent bénévole si l’événement était mixte, mais qu’il n’avait pas demandé si la fille était transgenre.

« Alors que je m’éloignais du fonctionnaire, une femme [said] »Je suis sa mère » et [she was] hurlant, m’insultant et offrant si je veux voir [the girl] nu, ou si je veux voir ses parties génitales », a-t-il déclaré dans le communiqué.

« J’ai dit: ‘Non, le certificat est OK.’ C’est tout ce que j’ai dit. Je n’ai jamais pointé du doigt une autre fille et dit qu’elle était manifestement trans. C’est aussi un gros mensonge. »

Heidi Starr, à gauche, est photographiée avec sa fille et partenaire Amber Anderson. Starr dit que sa fille a été profondément affectée par l’incident. (Soumis par Heidi Starr)

Starr a partagé l’incident sur Facebook, qui a suscité de la sympathie pour sa fille et l’attention des médias internationaux, ainsi que des critiques sur le comportement de Tesar.

Dans un tweet, le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a qualifié l’incident de transphobe : « C’est affreux – ce genre de haine n’est ni acceptable ni bienvenu en Colombie-Britannique. »

C’est horrible. Ce genre de haine n’est ni acceptable ni bienvenu en Colombie-Britannique. Continuons à dénoncer la transphobie quand nous la voyons. La haine blesse tout le monde. Et soutenons cette fille et tous ceux qui sont ciblés juste pour être eux-mêmes. https://t.co/RVQdq5VGlF —@Dave_Eby

Starr a déclaré que sa fille adoptait l’inclusivité envers les personnes d’identités de genre diverses, ayant été élevée par des parents lesbiens et ayant des enseignants et des entraîneurs transgenres, mais que l’incident a également profondément affecté la fille.

« Elle vibrait physiquement. Elle sanglotait. Elle était en larmes toute la journée jusqu’à l’heure du coucher ce jour-là », a déclaré Starr.

Kari Starr, l’ex-femme de Heidi, a ajouté que l’incident s’était produit le jour de l’anniversaire de la fille.

« Je pense qu’elle s’est élevée au-dessus de ça et [become] plus fort, mais cela ne veut pas dire que cela ne l’affectera pas d’une manière ou d’une autre pour toujours. »

Dans un communiqué, le surintendant SD23. Kevin Kaardal a déclaré que le district prenait des mesures pour interdire à Tesar et à sa femme d’entrer dans ses écoles et d’assister à ses événements à l’avenir.

« Nous nous attendons à ce que les adultes qui sont invités à célébrer la réussite des élèves régissent leur comportement et se conduisent avec la civilité et le respect que nous attendons des élèves », a déclaré Kaardal.

Heidi Starr a déclaré qu’elle avait déposé une plainte contre Tesar auprès de la GRC de Kelowna, qui a confirmé son enquête sur l’affaire.