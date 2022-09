Un homme de la Colombie-Britannique sert fièrement dans «l’opération London Bridge» pour les funérailles de la reine – Kelowna Capital News

Alex Close, membre de la Royal Air Force originaire de Qualicum Beach, faisait partie de l’opération London Bridge pour les funérailles de la reine Elizabeth II. Close est sixième à partir du côté gauche. (photo envoyée) Alex Close, membre de la Royal Air Force originaire de Qualicum Beach, faisait partie de l’opération London Bridge pour les funérailles de la reine Elizabeth II. (photo envoyée) Alex Close, membre de la Royal Air Force originaire de Qualicum Beach, faisait partie de l’opération London Bridge pour les funérailles de la reine Elizabeth II. (photo envoyée) Alex Close, membre de la Royal Air Force originaire de Qualicum Beach, faisait partie de l’opération London Bridge pour les funérailles de la reine Elizabeth II. (photo envoyée) Alex Close, membre de la Royal Air Force originaire de Qualicum Beach, faisait partie de l’opération London Bridge pour les funérailles de la reine Elizabeth II. (photo envoyée)

Un homme de Qualicum Beach dit qu’il était fier de servir en tant que membre de la Royal Air Force (RAF) lors de “l’opération London Bridge” pour les funérailles de la reine Elizabeth II.

Alex Close, un citoyen canado-britannique, a déménagé de l’autre côté de l’étang il y a environ cinq ans et suit une formation d’ingénieur aéronautique depuis janvier.

Son unité, basée à RAF Cosford, a été sélectionnée pour aligner le cortège funèbre du défunt monarque, peu de temps avant qu’il n’atteigne les portes du château de Windsor.

“C’était beaucoup d’émotions mitigées, pour être honnête”, a déclaré Close. “C’était évidemment une occasion très sombre, étant donné que c’était le dernier envoi de Sa Majesté et la dernière fois que le public et nous-mêmes verrions la reine. C’était émouvant, mais en même temps j’étais très fier et concentré sur ce que j’avais à faire.

Dans son rôle de paquebot, Close et sa section ont effectué divers mouvements de forage pendant que le cortège de Sa Majesté se frayait un chemin le long de la route. L’honneur a nécessité énormément d’entraînement et de préparation, mais il a déclaré que cela en valait la peine à 100% en raison de l’importance de l’occasion.

“Je me souviens avoir entendu la première fois”, a déclaré Close, qui faisait un défilé à son port d’attache lorsqu’ils ont appris que la reine était décédée. “C’était un sentiment très étrange, un sentiment très inconfortable quand nous avons appris qu’elle était décédée parce que nous savions l’énormité de ce qui venait de se passer. Nous savions aussi qu’il y avait beaucoup de travail à faire pour l’opération des funérailles.

Ils ont tout de suite commencé à préparer leur équipement et leur équipement pour la procession.

Les préparatifs comprenaient une séance d’entraînement au château de Windsor qui a commencé vers 22 heures et a duré jusqu’à 10 heures le lendemain matin, en passant par divers mouvements de forage pour s’assurer que le timing était parfait, a déclaré Close.

Le personnel des bases aériennes à travers le Royaume-Uni était présent. Sa section de la RAF a été choisie sur la base d’une rotation annuelle entre les deux côtés des recrues en génie aéronautique de la RAF Cosford.

Close, qui travaille également sur sa licence de pilote, espère éventuellement retourner sur l’île et utiliser sa formation et ses compétences en tant que pilote d’hydravion.

“C’est le rêve pour moi un jour.”

Pour l’instant, sa formation l’occupe. Il a déclaré qu’il travaillait principalement sur des avions de chasse Jaguar et Hawk pour entretenir, réparer et remplacer des pièces.

Close a de bons souvenirs d’avoir été dans les cadets de l’air à l’escadron 893 Beaufort à Qualicum Beach de 12 à 17 ans, d’avoir participé à des camps d’été, d’avoir collaboré avec d’autres escadrons de l’île, d’avoir volé, glissé, d’avoir participé à des exercices sur le terrain et d’avoir acquis des compétences précieuses qui l’ont aidé à s’épanouir. dans l’armée de l’air.

“Dès mon plus jeune âge, j’ai toujours su que je voulais rejoindre l’armée”, a-t-il déclaré. “Il semblait que la première étape logique était de rejoindre les cadets de l’air et heureusement, il y en avait 893, ce qui était juste en bas de la route.”



