Un homme de la Colombie-Britannique porté disparu en Espagne pendant des semaines sans téléphone, passeport ou médicaments vitaux

Un homme de Victoria voyageant seul en Espagne n’a pas été entendu depuis plus de deux semaines après avoir été laissé à un arrêt de bus sans son téléphone, son passeport ou, probablement, des médicaments pour une greffe de rein.

Scott Graham, 67 ans, avait l’intention de sauter de ville en ville en Espagne au cours des dernières semaines de juillet, après avoir rendu visite à des amis à Amsterdam. Lors d’un trajet en bus de Vigo à Saint-Sébastien, en Espagne, le 10 juillet, cependant, Graham a été laissé à une aire de repos sans ses sacs.

Deux jours plus tard, il a réussi à envoyer un message WhatsApp à son frère expliquant brièvement ce qui s’était passé, mais depuis lors, la famille de Graham n’a pas eu de ses nouvelles. Ils n’ont aucune idée de l’endroit où il se trouve ni de l’état de santé dans lequel il se trouve.

« Je ne peux pas vraiment penser aux résultats. Mon cerveau ne me laissera pas y aller », a déclaré l’une des trois enfants de Graham, Kaiza Graham, à Victoria News, s’exprimant depuis sa maison à Toronto.

L’homme de Victoria, Scott Graham, a disparu en Espagne depuis la mi-juillet lorsqu’il a perdu son téléphone, son passeport et peut-être ses médicaments pour une greffe de rein. (Crédit : Georgia Graham)

La famille a fait de son mieux pour rechercher toute information sur Graham.

Ils savent qu’il s’est rendu dans un hôpital de Madrid le matin du 15 juillet et à l’ambassade du Canada à Madrid plus tard dans la journée. Ils savent également, pour avoir parlé eux-mêmes à l’ambassade, que Graham avait pris rendez-vous pour revenir à l’ambassade le lundi suivant (18 juillet), mais qu’il ne s’est jamais présenté.

Kaiza a déclaré que l’ambassade leur avait dit que Graham ne se souvenait pas des numéros de téléphone de qui que ce soit ou des mots de passe de son e-mail ou de Facebook, il n’avait donc aucun moyen d’entrer en contact avec sa famille. Il aurait également dit à l’ambassade qu’il avait essayé d’obtenir ses médicaments pour une greffe de rein à l’hôpital, mais qu’il n’y était pas parvenu.

Combien de temps il peut durer sans ce n’est pas clair, a déclaré Kaiza.

“Son système immunitaire pourrait se réveiller et remarquer l’objet étranger (le rein). Cela pourrait arriver assez rapidement.

Graham a également des antécédents d’accidents vasculaires cérébraux mineurs et pourrait souffrir de troubles cognitifs.

Le 16 juillet, sa famille a signalé sa disparition au service de police de Victoria, aux autorités espagnoles et à Affaires mondiales Canada.

Kaiza et sa sœur Georgia Graham disent que le manque d’action depuis lors a été exaspérant.

“C’est tellement scandaleux de voir à quel point il est difficile d’amener des gens avec autant de pouvoir à prendre même les plus petites actions”, a déclaré Kaiza. “J’ai l’impression de crier dans le vide.”

Lorsqu’elle a signalé le cas de son père à VicPD, elle a compris qu’il était traité comme une personne disparue. En fait, a déclaré Kaiza, parce que Graham n’a pas disparu à Victoria, la police n’a procédé qu’à un enregistrement, en essayant de sonner le téléphone de Graham et en s’arrêtant à son appartement.

Ce n’est que 10 jours plus tard, lorsque Kaiza a demandé au département de se connecter directement avec la police en Espagne, qu’elle a découvert le peu de mesures prises. Depuis lors, Kaiza a déclaré que VicPD a été plus utile et travaille avec d’autres agences pour surveiller les comptes bancaires et le passeport de Graham pour l’activité, dont il n’y en a pas eu jusqu’à présent.

Il ne s’est pas non plus enregistré dans d’autres hôpitaux, selon les autorités espagnoles, et n’a jamais pris son vol de retour d’Amsterdam vendredi 29 juillet.

Kaiza et le reste de la famille de Graham essaient maintenant de faire connaître sa disparition et d’augmenter la pression pour que les autorités agissent. Ils espèrent également entrer en contact avec des avocats qui ont de l’expérience avec le droit espagnol ou les cas de personnes disparues, et toute personne en Espagne qui pourrait être en mesure d’aider.

«Cela semble très désespéré et chaque avenue semble très futile. Il est difficile de maintenir la motivation, mais nous devons le faire », a déclaré Kaiza.

Victoria News a contacté le service de police de Victoria et Affaires mondiales Canada pour obtenir des commentaires et de plus amples détails.

Toute personne souhaitant contacter la famille de Graham peut le faire en envoyant un e-mail à [email protected]

