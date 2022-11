Un homme de la Colombie-Britannique peut avoir un spa gonflable sur sa terrasse, malgré les objections des strates

Un homme de Maple Ridge peut garder un spa gonflable sur le patio de sa maison en rangée, malgré les objections de son conseil de copropriété, a statué le Civic Resolution Tribunal de la Colombie-Britannique.

Le différend entre le propriétaire et les strates a été réglé par le tribunal dans une décision du 10 novembre, qui a favorisé Alejandro Jose Noriega, qui vit dans le développement de maisons en rangée Trail’s Edge sur l’avenue 106B.

Il a été libéré de payer 600 $ d’amendes imposées par les strates, et les strates ont été condamnées à payer 225 $ de ses honoraires pour le CRT.

Noriega, le propriétaire, a installé un spa gonflable sur le patio de la propriété commune limitée à l’extérieur de son unité en octobre 2021, mais on lui a dit que les règlements de la strate n’autorisaient pas les spas gonflables sur les patios.

Le responsable de la strate lui a écrit le 19 novembre au sujet d’un «bain à remous» sur sa terrasse et a cité des violations de deux règlements. Le responsable de la strate lui a donné 30 jours pour retirer le spa, l’avertissant qu’il pourrait être condamné à une amende s’il ne s’y conformait pas.

La décision du tribunal a noté qu’en vertu de la Strata Property Act, avant d’imposer une amende pour une infraction au règlement, une société de copropriété doit recevoir une plainte concernant l’infraction. Il doit également donner au propriétaire des détails écrits sur la plainte et la possibilité de répondre, y compris une audience si nécessaire. Si une société de copropriété décide d’imposer une amende, elle doit aviser le propriétaire de la décision.

Noriega a répondu le 22 novembre, arguant que le spa était un mobilier de patio et ne nécessitait pas de modifications de la propriété commune limitée.

Une semaine plus tard, le 29 novembre, le responsable de la strate a rappelé à Noriega son droit de demander une audience, a répété la position de la strate selon laquelle le spa n’était pas autorisé et a averti d’éventuelles amendes s’il n’était pas retiré avant le 17 décembre.

Puis, le 22 décembre, le responsable des strates a écrit à Noriega pour dire que le conseil des strates avait convenu que le spa n’était pas un élément de patio autorisé lors de sa réunion du 7 décembre 2021. Le conseil avait accepté d’imposer une amende de 200 $ et s’était réservé le droit d’infliger une amende de 200 $ à M. Noriega chaque semaine jusqu’à ce que le spa soit enlevé.

Noriega a écrit aux strates le 4 janvier 2022, disant qu’il avait enlevé le spa, mais a porté l’affaire devant le tribunal.

Noriega a déclaré au tribunal que le spa était portable et ne nécessitait aucune modification électrique, de plomberie ou structurelle, et qu’il l’avait vidé à l’aide d’un tuyau et d’une pompe via sa salle de bain en bas. Il est autonome et peut être dégonflé et rangé en 30 minutes.

La décision du tribunal rendue par Megan Stewart a noté que les règlements des strates stipulent que les seuls éléments pouvant être conservés sur les terrasses sont les meubles de style patio, les barbecues, les foyers à gaz et les chauffe-terrasses à gaz.

Elle a trouvé le spa qualifié de mobilier de patio, car il est «raisonnablement mobile».

“Je trouve également que le spa est quelque chose dans lequel M. Noriega peut s’asseoir pour utiliser et profiter du patio”, a écrit Stewart.

Stewart a noté que rien dans ses décisions n’empêche les strates de modifier leurs règlements pour interdire les spas gonflables ou permanents.

