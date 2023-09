Un homme de la Colombie-Britannique partage de bons souvenirs de Terry Fox et du premier Marathon de l’espoir

La camionnette du Marathon de l’espoir, qui est actuellement exposée dans le cadre d’une exposition Terry Fox au Heritage Park de Calgary jusqu’en janvier 2024. Photo de Facebook

La plupart des matins à Campbell River, vous verrez Doug Vater, 76 ans, parcourir le Seawalk de la ville.

Les gens s’arrêtent souvent et lui parlent de sujets parfois ennuyeux et mornes parce que son t-shirt attire leur attention.

Sur ce symbole figure Terry Fox, le champion de la recherche sur le cancer qui a tenté de parcourir le Canada d’un océan à l’autre en 1980 afin de recueillir des fonds pour la cause.

Pour Vater, Fox n’était pas seulement un héros national, c’était un homme d’une incroyable humilité et, pendant cette période cruciale, un compagnon de son Marathon de l’espoir.

« Quand il arrêtait sa course, nous apportions littéralement des sacs poubelles remplis de courrier dans la maison des Fox », a déclaré Vater. « Le coupe-papier que nous avons reçu était de taille industrielle. J’ai ouvert une lettre et elle disait « À Terry Fox uniquement ». C’était un chèque de 2 500 $. Je l’ai remis à Terry. Il l’a regardé et a dit : « Renvoyez-le ». Cela va uniquement à la recherche sur le cancer.

Vater a croisé la route de la famille Fox pour la première fois en 1980, alors qu’il était vice-président de la Chambre de commerce de Port Coquitlam-Port Moody (maintenant la Chambre de commerce de Tri-Cities). Fox a remporté le prix de l’athlète de l’année de l’organisation en 1980. Quelques mois plus tard, Fox a commencé sa course historique avec un objectif de 1 $ pour chaque Canadien de l’époque pour la recherche sur le cancer.

Vater était dans sa voiture, se dirigeant vers des réunions à Vancouver lorsqu’il a entendu parler de la mission de Fox.

« Je pensais que je devais m’impliquer d’une manière ou d’une autre », a déclaré Vater.

Impliquez-vous Vater l’a fait. Inspiré par un voyage de retour dans son Terre-Neuve natal, il est retourné à Port Coquitlam avec une mission simple : faire connaître à Port Coquitlam l’objectif de Terry et faire savoir à Fox que sa ville natale était également derrière lui.

« Quand je suis retourné dans l’Est, pour voir l’excitation qui s’y déroulait », a déclaré Vater. « Il n’y avait aucune excitation autour de Port Coquitlam. Nous entendions des nouvelles, mais l’enthousiasme dans l’Est était phénoménal.

En approchant la Société du cancer, Vater n’a pas pensé aux dons et à la collecte de fonds. Mais, poussé par cette position, Vater s’est fixé un objectif de 100 000 $ avec le conseil municipal et la Société du cancer.

« Les bénévoles sont venus de partout », a déclaré Vater. « La ville s’est impliquée, les entreprises des environs se sont impliquées. Il n’y avait pas de Facebook à l’époque. »

Le deuxième objectif de Vater découlant de ses efforts philanthropiques était de rejoindre Terry dans son périple. Il a réussi à rencontrer l’entourage du « Marathon de l’espoir » juste à l’est de Terrace Bay, en Ontario, une semaine seulement avant que Fox doive arrêter sa course à Thunder Bay. Le cancer des os s’était propagé à ses poumons.

L’objectif de Fox de 1 $ pour chaque Canadien avait été atteint en février 1981. Fox est décédé en juin de la même année.

« On pouvait dire que quelque chose n’allait pas », a déclaré Vater à propos de cette dernière semaine. « Il était tendu. »

Quarante-trois ans plus tard, Vater dit qu’il pense que Fox serait impressionné par le phénomène mondial qu’est devenue la Course Terry Fox.

« Je ne pense pas que Terry savait même ce qu’il avait commencé », a déclaré Vater. « Cela montre à quel point il était humble. »

Campbell RiverTerry FoxCourse Terry Fox