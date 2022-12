Un homme de la Colombie-Britannique parmi trois accusés de trafic de drogue dans l’État de Washington

Un homme de la Colombie-Britannique et deux Américains risquent 10 ans de prison à perpétuité s’ils sont reconnus coupables d’accusations de trafic de drogue et de blanchiment d’argent portées contre eux dans l’État de Washington.

Kevin Gartry, 45 ans, de la Colombie-Britannique, Erika Bocelle, 32 ans, du Rhode Island, et John Sherwood, 65 ans, de l’Idaho, font face à des accusations après la découverte de plus de 180 kilogrammes de méthamphétamine et de fentanyl dans des sacs de sport sur une plage de l’état de Washington.

Une déclaration du bureau du procureur américain dans l’État de Washington indique que les trois sont accusés de complot en vue de distribuer et de possession de drogue, et de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international.

Les allégations sont venues après que des beachcombers près de Port Angeles, Washington, aient signalé un sac de sport noir avec de la drogue à l’intérieur.

Quelques jours plus tard, sept autres sacs de sport ont été retrouvés sur une plage, avec environ 180 kilogrammes de méthamphétamine et moins d’un kilogramme de fentanyl.

La déclaration indique qu’un grand jury a rendu l’acte d’accusation après une enquête approfondie menée par le FBI, la sécurité intérieure, la US Border Patrol et la GRC.

Les trois accusés restent en détention pour des accusations sans rapport.

CriminalitéDroguesÉtats-Unis