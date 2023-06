Un homme de la Colombie-Britannique parmi des dizaines d’étudiants internationaux menacés d’expulsion dans le cadre d’une escroquerie présumée à l’immigration

The Fifth Estate s’infiltre pour révéler le pitch fait en Inde par certains agents de recrutement et leurs relations financières avec des collèges au Canada. Attirés par la promesse d’une éducation postsecondaire et d’une chance de construire une vie ici, des milliers d’étudiants étrangers arrivent chaque année et arrivent pour trouver ce qu’on leur a promis, et ce que leurs familles ont payé, souvent n’est pas ce que les attend.