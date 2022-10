Un homme de la Colombie-Britannique fait l’objet d’une enquête pour menaces de mort en ligne contre une présentatrice de CNN

La police a recommandé des accusations contre un homme de la Colombie-Britannique accusé d’avoir monté une campagne en ligne au vitriol – y compris des menaces de mort – contre un éminent présentateur de CNN et le personnel du siège de la station à New York.

Selon des documents judiciaires, le Federal Bureau of Investigation des États-Unis, le département de police de New York et Interpol ont tous contacté la GRC avec des inquiétudes concernant l’homme de Surrey, qui aurait été lié à des mois de menaces contre Erin Burnett, sa famille et les employés de CNN.

Un porte-parole du BC Prosecution Service a confirmé que les procureurs évaluent les accusations portées contre l’homme – qui a été arrêté et libéré sous conditions en juillet.

La CBC ne nomme pas l’homme car il n’a pas été inculpé.

Mais une copie des informations assermentées pour obtenir un mandat de perquisition au domicile de l’homme en juillet détaille à la fois l’enquête et la croyance présumée du suspect selon laquelle il était en quelque sorte protégé par la nature omniprésente des abus sur Internet.

“Je fulmine comme tout le monde. Je ne suis pas une menace crédible”, aurait déclaré l’homme aux enquêteurs à un moment donné.

“Je ne sais pas si je peux être accusé de fulminer sur Internet comme tout le monde.”

“N’a menacé aucun journaliste de CNN”

Selon le mandat de perquisition, la GRC a reçu pour la première fois une plainte concernant l’homme en mai 2021, initiée par un e-mail de Google à Washington Interpol intitulé “Un utilisateur à Surrey, en Colombie-Britannique, au Canada, a menacé d’assassiner un employé nommé de CNN, sa famille et ses collègues”.

Google a fourni des informations associées à un compte qui a fait des commentaires sur des vidéos YouTube ainsi que des exemples de menaces.

Des gens passent devant le siège social de CNN à New York à Hudson Yards en avril 2022. Selon un mandat de perquisition, un homme en Colombie-Britannique a publié des menaces en ligne contre le personnel du réseau. (Spencer Platt/Getty Images)

“C’est le milieu de la journée un lundi, et tout ce à quoi je peux penser, c’est à quel point je veux tuer Erin Burnett et sa famille”, lit-on dans un commentaire.

“Je vais avoir autant d’employés de CNN que possible.”

Les documents indiquent qu’Interpol a envoyé une demande urgente à l’unité de liaison étrangère et nationale de la GRC pour enquêter. La police a ensuite lié les informations en ligne à une adresse physique via une divulgation d’urgence de Shaw Communications.

Selon le mandat de perquisition, l’homme a déclaré qu’il “ne ferait absolument aucun mal à lui-même ou à qui que ce soit d’autre” et qu’il “n’a menacé aucun journaliste de CNN”.

Il a également déclaré qu’il veillerait à ce qu'”aucune menace ne provienne de son ordinateur”.

“Menacé de commettre un meurtre de masse”

La police est revenue à l’appartement de l’homme en mars 2022 lorsque le FBI a contacté la GRC pour signaler qu’un utilisateur de YouTube avait “menacé de commettre un meurtre de masse dans l’immeuble CNN” à New York.

“La menace disait:” Dès que je serai prêt, je vais à Hudson Yards et je vais éliminer autant d’employés de CNN que possible “, indique le mandat.

Selon le mandat de perquisition, un homme de la Colombie-Britannique soupçonné d’avoir proféré des menaces en ligne contre une présentatrice de CNN a affirmé qu’il ne faisait que déclamer sur Internet “comme tout le monde”. (Trevor Brine/CBC)

La GRC a de nouveau parlé avec l’homme, et c’est à ce moment-là qu’il aurait dit qu’il n’était pas une menace crédible.

Selon les documents judiciaires, un enquêteur l’a encouragé à “modifier la façon dont il transmet sa frustration en ligne pour éviter de nouvelles interactions avec la police”.

Le NYPD a contacté la GRC fin juin après avoir reçu une plainte de John Teehan, directeur de la protection des cadres et des événements spéciaux pour Warner Brothers Discovery, la société propriétaire de CNN.

Teehan a affirmé que Burnett avait fait l’objet d’un déluge de menaces provenant d’une poignée de comptes Twitter qui semblaient tous être exploités par le même utilisateur.

“Teehan a déclaré que les menaces se produisaient depuis un certain temps, mais que le vitriol et les menaces augmentaient en intensité”, indique le mandat.

“Teehan a déclaré qu’en raison de la nature de ces menaces, Burnett s’inquiétait non seulement pour sa propre sécurité, mais aussi pour celle de sa famille.”

“Un faux sentiment d’anonymat”

Les documents judiciaires indiquent que l’homme souffrirait “d’une possible lésion cérébrale et de problèmes de santé mentale”, mais la police a déterminé qu’il ne répondait pas aux critères d’arrestation en vertu de la loi sur la santé mentale.

La GRC l’a arrêté pour avoir proféré des menaces le 10 juillet alors qu’ils s’apprêtaient à fouiller sa résidence. Il a ensuite été mis en garde et libéré sous conditions avec la promesse de comparaître en cour à une date ultérieure pour faire face à d’éventuelles accusations.

YouTube et Twitter ont suspendu les comptes gérés par l’homme.

Le mandat de perquisition a permis la perquisition et la saisie des appareils électroniques de l’homme.

La GRC a depuis terminé son enquête et a transmis une recommandation d’inculpation à la Couronne.

Dans un communiqué, un porte-parole a déclaré à CBC que le débat souvent polarisé et vicieux sur Internet ne peut pas couvrir les menaces de violence.

“Il peut parfois y avoir un faux sentiment d’anonymat avec des messages ou des commentaires en ligne”, a déclaré le service de police dans le communiqué.

“La réalité est que les menaces en ligne peuvent être tracées jusqu’à un expéditeur, qui est responsable en dernier ressort de ce qu’il envoie et sera tenu responsable si les menaces sont jugées de nature criminelle.”