Un homme de la Colombie-Britannique espère que son voyage en canot en solo à travers le Canada inspirera les autres

Lorsque Bert ter Hart a commencé à se préparer à pagayer à travers le pays, il n’avait pas fait de canoë depuis plus de 40 ans.

“Je n’étais pas du tout, de quelque manière que ce soit, préparé pour la quantité de travail que cela exigeait”, déclare l’homme de 63 ans.

C’était différent quand Bert était enfant, quand tout se passait si facilement.

“L’une des choses qui sont effacées de votre vie d’adulte est ce sens de l’aventure que vous avez chaque fois que vous sortez de chez vous”, dit-il.

Quand Bert a grandi, il est devenu “hyper concentré” sur sa carrière, avant de s’arrêter pour remettre en question ses priorités.

“Peut-être y a-t-il un moyen d’apporter une plus grande contribution ?” se souvient-il s’être demandé.

L’une des façons dont l’homme de 63 ans a décidé de le faire était de commencer une excursion en canot en solo, à l’embouchure du fleuve Fraser sur la côte de la Colombie-Britannique.

Au cours des cinq derniers mois, sans navigation électronique, Bert a pagayé et porté au-dessus des Rocheuses, à travers les Prairies et maintenant à travers l’Ontario, parcourant plus de 40 kilomètres par jour.

« Le rythme est implacable », dit Bert. “Le plus dur n’est pas le physique. (C’est) la discipline mentale dont vous avez besoin pour vous lever et pagayer tous les jours.

Après avoir dormi environ quatre heures par nuit, Bert passe jusqu’à 12 heures par jour à voyager avec son canot, suivant le même système de rivières et de lacs que les peuples autochtones parcourent depuis des millénaires.

“Si vous voulez savoir quelque chose sur une personne, vous devriez marcher un mile à sa place”, sourit Bert. “J’ai choisi de marcher 4 000 miles.”

Bert prévoit de se rendre dans l’Atlantique à la mi-novembre et de bloguer sur son voyage sur son site Web.

Mais plus de la moitié de son voyage de sept mois, il trouve un lien plus profond avec le Canada et ses habitants.

« C’est un pays incroyablement beau. C’est incroyablement diversifié », dit Bert. “Les gens sont incroyables !”

Alors que les étrangers qu’il a rencontrés en cours de route ont laissé des encouragements à travers des signatures qui couvrent son canot, Bert espère qu’il a pu leur rendre la pareille en offrant l’inspiration pour réaliser leurs propres rêves.

“Vous n’êtes jamais trop jeune ou trop vieux pour franchir cette porte avec un cœur ouvert et un esprit ouvert”, dit Bert, encourageant les gens à se reconnecter au monde naturel avec l’émerveillement écarquillé de la jeunesse.

Et comme la photo montrant Bert en portage sur le plus haut sommet de son périple (entouré de rochers enneigés), il montre que peu importe à quel point vous vous sentez petit face à une énorme adversité, votre détermination sera toujours plus grande.

“Il suffit de persister”, sourit Bert. “Si vous choisissez de persister dans quoi que ce soit, vous réussirez.”