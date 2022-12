Un homme de la Colombie-Britannique crée le dragon de “Game of Thrones” en acier

CHILLIWACK, C.-B. –

Derrière un champ de bleuets dans la vallée du Fraser en Colombie-Britannique, il y a une grange banale où quelque chose de remarquable est en cours de fabrication.

Une petite équipe de soudeurs dirigée par Kevin Stone, 53 ans, met la touche finale à un énorme dragon de métal.

L’imposante structure en acier mesure plus de 17 mètres de haut et pèse près de 7 000 kilogrammes.

“C’est un travail compliqué mais j’aime ce que je fais et j’aime les nouveaux défis que chaque sculpture apporte”, a déclaré Stone.

Stone est un fabricant de soudeur professionnel. C’est aussi un artiste passionné.

“D’aussi loin que je me souvienne, ma mère se plaignait que je dessine sur tout. J’aime être créatif et créer des pièces intéressantes.”

En 2003, la créativité de Stone a attiré l’attention d’un ancien patron qui lui a demandé de fabriquer une gargouille pour le toit de son atelier de soudure.

“J’ai pris de la ferraille et j’ai travaillé avec pour la construire”, a déclaré Stone. “La gargouille m’a en quelque sorte déclenché dans un partenariat et d’autres sculptures à grande échelle.”

Une gargouille en acier, d’environ deux mètres de haut, a été la première sculpture à grande échelle de Kevin Stone.

Depuis lors, Stone a réalisé de nombreuses statues à grande échelle, dont certaines représentant des aigles volant et chassant.

En 2011, il décroche un contrat pour créer une pièce pour le parc d’attractions Dolly Parton’s Tennessee. L’aigle en métal mixte, qui a une envergure de 17 mètres, “se trouve maintenant à l’entrée d’une montagne russe populaire de Dollywood”.

La sculpture d’aigle Dollywood de Kevin Stone a été dévoilée au parc d’attractions américain le 28 février 2012.

Une autre des sculptures remarquables de Stone est un imposant Tyrannosaurus Rex. Le dinosaure de 15 mètres de long est fabriqué en acier inoxydable poli et a nécessité près de 20 mois de travail.

Il a été commandé par un collectionneur d’art privé qui envisage de l’installer à l’extérieur de sa maison sur le lac Okanagan en Colombie-Britannique.

“Presque tout ce que je construis maintenant est une sculpture à six chiffres”, a déclaré Stone. “Beaucoup de mes clients sont basés aux États-Unis.”

Presque toutes ses statues sont des commandes privées coûtant entre 40 000 $ et 400 000 $.

Cependant, l’année dernière, il a été approché par une société de crypto-monnaie cherchant à créer un outil de marketing inhabituel.

“Ils m’ont appelé et voulaient que je construise une énorme chèvre, mais le fait était qu’ils voulaient la tête d’Elon Musk sur la chèvre.”

(artiste de Colombie-Britannique Kevin Stone)

La société s’appelle Elon GOAT et affirme sur son site Web que la statue est destinée à honorer “les nombreuses réalisations et l’engagement de Musk envers la crypto-monnaie”.

Stone admet qu’il pensait que la demande était “assez bizarre”, mais il était également intrigué. Après quelques planifications et négociations préliminaires, il s’est engagé à faire la tête du milliardaire.

Le buste de Musk, qui est fait d’aluminium de huit pouces d’épaisseur, a pris plus de trois mois pour être achevé et est maintenant en tournée aux États-Unis.

“C’était juste un projet fou”, a déclaré Stone. “C’était amusant et trop fou pour ne pas vouloir en faire partie.”

(artiste de Colombie-Britannique Kevin Stone)

Lorsqu’il travaille sur ses sculptures, Stone est aidé par sa femme, Michelle, et deux apprentis soudeurs. Il dit qu’il aime partager ses connaissances, car il estime que certains des travaux de métal qu’il fait sont un art en voie de disparition.

“Je ne travaille pas avec des ordinateurs”, a-t-il déclaré. “Je découpe tout à la main et généralement toutes les sculptures que je construis sont visuelles, ce qui signifie que je vais regarder une image, puis l’agrandir dans mon esprit et la construire.”

Être pratique permet à Stone d’être méticuleux avec le métal. L’une de ses pièces les plus détaillées est le dragon qu’il dit que son client voulait être basé sur la créature présentée dans la série télévisée “Game of Thrones”.

“C’était intimidant au début parce que je n’avais jamais regardé la série. Ma femme et moi avons regardé toute la première série juste pour savoir exactement ce que nous construisions.”

Après avoir fait des recherches sur le spectacle, Stone a non seulement construit une réplique de dragon, mais l’a fait cracher du feu.

“Il était vraiment difficile de comprendre comment créer un système de contrôle de tir, mais finalement nous l’avons fait, et maintenant nous avons cette grande sculpture qui tire le feu”, a-t-il déclaré.

Il a fallu plus d’un an pour créer la sculpture de dragon métallique de Kevin Stone en acier et recouverte d’écailles métalliques.

Après près de deux ans passés à construire le dragon, il est maintenant en voie d’achèvement et sera bientôt expédié à son propriétaire qui vit dans l’Utah.

Le projet étant presque terminé, Stone imagine déjà de nouvelles sculptures en métal dans l’espoir de créer quelque chose d’encore plus grand.

“Mon projet futur est de construire plus grand. J’ai toujours voulu être connu comme l’artiste qui construit les plus grandes sculptures en métal du monde et je suis donc toujours à la recherche du prochain grand défi.”

Sculpture T. Rex de Kevin Stone (Melanie Nagy / CTV News)