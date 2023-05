Un homme de la Colombie-Britannique construit la plus grande paire de jumelles du monde

David Gibney, de Port Alberni, a des étoiles dans les yeux depuis des décennies et est sur le point de réaliser l’ambition de sa vie : créer ce qu’il prétend être la plus grande paire de jumelles au monde.

« Je suis astronome depuis 50 ans, et ce sera vraiment impressionnant, comme si vous pouviez voir des vues cosmiques incroyables », déclare Gibney.

Il a commencé son amour de l’astronomie en essayant de documenter une éclipse de soleil en 1979. Un magasin de photographie l’a mis en contact avec un prêtre catholique qui aimait aussi regarder les étoiles.

« Je dois ce projet à la mémoire de mon mentor, le père Lucian Campbell, il était moine franciscain ici à Port Alberni. Il avait un télescope et un endroit pour observer près du barrage de Paper Mill et après la première nuit à regarder à travers le télescope, oh ouais j’étais étonné et intéressé », dit-il.

Gibney, qui se fait appeler « The Star Dude », a mis 19 ans de planification et environ 400 000 $ dans les jumelles. Il les a créées en espérant qu’elles puissent être utilisées par d’autres pour observer les sites pendant la journée et observer les étoiles la nuit.

« Le premier paragraphe du plan était de fournir au grand public l’accès à des systèmes optiques et d’imagerie haute performance pour une somme modique, comme le rendre accessible et en effet dans les lieux touristiques à fort trafic, je suis en mesure de l’installer, de le déployer , partager l’expérience avec les autres », déclare Gibney.

L’astronome espère pouvoir partager sa création au Harbour Quay de Port Alberni, mais dit qu’il fait face à une certaine résistance de la ville parce qu’ils ne savent pas comment lui accorder une licence.

« Vous n’êtes pas un camion de nourriture, vous n’êtes pas comme la brique et le mortier, vous êtes mobile, c’est un peu comme où pouvons-nous vous intégrer? » il dit.



MOTIVATION POUR TERMINER

Gibney a proposé le concept pour la première fois il y a de nombreuses années, mais dit que la vie a continué à entraver son projet. Une expérience de mort imminente l’a motivé à se remettre sur les rails.

« J’étais musicien et je vivais au studio d’enregistrement à Edmonton, et quelqu’un s’est évanoui avec une cigarette. L’endroit brûlait et je suis à peine sorti du bâtiment en flammes, et j’ai pensé que si je survivais à ça, je ne perdrais plus de temps. J’irai voir un avocat, j’irai voir un agent de brevets, un ingénieur. J’ai construit un modèle réduit et ils ont adoré.

Étant donné que les jumelles de force 70×600 seront placées sur une plate-forme mobile, il dit qu’il peut les emporter n’importe où et espère qu’elles pourront être emportées dans les écoles locales.

« Je veux obtenir une licence commerciale et pouvoir peut-être la partager avec des gens à différents endroits partout dans l’ouest du Canada, vous savez, c’est sur une remorque, je peux l’emporter n’importe où », dit-il.

Afin de mener à bien son projet, Gibney recherche un financement GoFundMe ou des investisseurs pour l’aider à atteindre la phase finale de déploiement. Il croit fermement qu’il a quelque chose qui sera un attrait touristique instantané, partout où son projet d’observatoire binoculaire se rendra.