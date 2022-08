Un homme de la Colombie-Britannique condamné à payer 13 000 $ pour avoir fumé dans son unité de strates

Des milliers de dollars viennent de partir en fumée pour un homme de la Colombie-Britannique qui a refusé de payer une amende de 800 $ pour avoir fumé dans sa couche.

James Graham a été condamné à payer 13 336 $ en frais, y compris l’amende initiale de 800 $, par le tribunal de résolution civile de la Colombie-Britannique.

Tout a commencé lorsque les propriétaires de strates ont affirmé que Graham avait fumé du cannabis, des cigarettes ou les deux dans son unité – une infraction aux règlements de strates. Une amende de 800 $ a été imposée à Graham, mais il a nié avoir fumé et a refusé de payer. Les propriétaires affirment qu’il a ensuite continué à fumer dans son logement.

Nav Shukla, membre du Tribunal de résolution civile, a noté que le gestionnaire de strates avait reçu plus de 20 courriels de plaignants alléguant que la fumée et les odeurs de l’unité de Graham avaient un impact négatif sur l’utilisation et la jouissance de la propriété du plaignant. Les e-mails ont signalé une odeur s’échappant de l’unité plus de 260 fois entre le 21 janvier 2021 et le 28 mars 2022.

“Les e-mails de plainte notent l’odeur émanant des ouvertures de vidange dans la salle de bain à l’étage, des prises de courant sur les murs attenants au SL21, dans la chambre principale, la chambre à l’étage (qui est également le bureau à domicile du plaignant) et les placards de la cuisine”, a écrit Shukla. . “Les e-mails de plainte détaillent également les effets négatifs sur la santé du plaignant, tels que des nausées et des maux de tête extrêmes, ainsi que l’aggravation des allergies du plaignant.”

Un conseil de strates s’est ensuite rendu à l’unité des plaignants et a déclaré avoir remarqué une “forte odeur de marijuana” provenant des prises électriques qui était prétendument si forte qu’ils pouvaient la sentir tout en portant des masques, même avec le désodorisant puissant que le plaignant utilisait.

Malgré ses affirmations contraires, des courriels entre Graham et le conseil juridique de la strate ont révélé qu’il fumait dans son unité.

Graham a envoyé au conseil une note d’un médecin disant qu’il avait besoin de cannabis pour traiter la dépression, l’anxiété, les troubles gastro-intestinaux et la douleur. Il a également affirmé avoir acheté un purificateur d’air pour empêcher les odeurs de persister. Les strates ont répondu en disant que si Graham voulait continuer à fumer dans son unité, il devrait s’assurer qu’il y avait une barrière étanche entre son unité et ses voisins.

Graham a répondu, disant qu’il n’entreprendrait pas les réparations et qu’il fumerait à l’extérieur de la propriété des strates.

“Lus ensemble, je trouve que les e-mails de M. Graham du 10 février 2021, du 11 mars 2021 et du 1er avril 2021 sont des reconnaissances qu’il fumait dans SL21”, a écrit Shukla.

Shukla a déterminé que l’imposition des amendes à Graham était valide, conforme aux principes d’équité procédurale et a donné à Graham la possibilité d’être entendu et de répondre aux allégations portées contre lui avant d’imposer les amendes.

Graham a été condamné à payer l’amende initiale de 800 $. En plus de cela, un règlement de copropriété stipulait spécifiquement que la copropriété avait le droit de recouvrer les frais juridiques engagés auprès d’un propriétaire lors de l’application de l’accord de copropriété.

Sur la base des factures fournies au tribunal, Graham a été condamné à payer 4 956 $ en frais juridiques pré-CRT, 7 320 $ en frais juridiques CRT, 35 $ en intérêts avant jugement et 225 $ en frais CRT en plus de l’amende initiale de 800 $ pour un total de 13 336 $.

Graham a 30 jours pour payer les frais.

@SchislerCole

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.