Un homme de la Colombie-Britannique choqué après que 700 $ aient été prélevés sur ses cartes-cadeaux Walmart

Kevin Wilson était ravi lorsque, dans le cadre d’une offre promotionnelle Black Friday, il a reçu deux cartes-cadeaux Walmart totalisant 700 $.

Mais lorsqu’il s’est rendu ce mois-ci dans un Walmart près de chez lui à Surrey, en Colombie-Britannique, pour utiliser ses cartes, Wilson a été consterné de découvrir qu’elles avaient été épuisées, ce qui lui a laissé un solde de seulement 27 cents.

Selon les registres des transactions, l’argent d’une carte a été dépensé dans un Walmart à Richmond, en Colombie-Britannique, et l’autre, dans un Walmart à Mississauga, en Ontario. – loin à travers le pays.

“J’étais sous le choc. Les cartes n’avaient pas quitté ma possession”, a déclaré Wilson. Il a ajouté que les cartes ne montraient aucun signe de falsification.

“C’était comme une incrédulité totale. Comment est-ce possible?”

Selon Ritesh Kotak, analyste en cybersécurité basé à Toronto, les cartes-cadeaux sont attrayantes pour les fraudeurs car elles ne sont enregistrées au nom de personne et sont facilement accessibles dans les magasins. (Doug Husby/CBC)

Selon Ritesh Kotak, analyste en cybersécurité basé à Toronto, les cartes-cadeaux sont attrayantes pour les fraudeurs car elles ne sont enregistrées au nom de personne et sont facilement accessibles dans les magasins.

“Malheureusement, les gens se font arnaquer”, a-t-il déclaré. “Ces fraudeurs deviennent encore plus sournois et sophistiqués.”

Le Centre antifraude du Canada a dit cela entre janvier. à septembre, il avait reçu plus de 1 000 plaintes de victimes de fraude par carte-cadeau et carte prépayée, totalisant plus de 3 millions de dollars de pertes.

Kotak a déclaré que ces chiffres augmenteraient probablement pendant les vacances, car les cartes sont un cadeau populaire.

“Les gens vont être victimes, mais ils ne le sauront qu’après la période des fêtes lorsqu’ils essaieront d’utiliser ces cartes-cadeaux.”

“L’ampoule s’est éteinte”

Après s’être fait arnaquer, Wilson a pris sur lui d’enquêter.

Il a dit que lorsqu’il a reçu ses cartes-cadeaux, il était si heureux qu’il a brièvement posté une photo d’eux sur Facebook. Les codes-barres étaient visibles sur la photo, mais Wilson ne pensait pas que c’était un problème, car le code de sécurité de chaque carte était caché.

Mais après avoir fait quelques recherches, Wilson s’est rendu compte que sa photo avait peut-être permis à des fraudeurs d’accéder à ses cartes. En effet, un acheteur peut effectuer des achats en libre-service avec une carte-cadeau Walmart simplement en scannant son code-barres ou une photo du code-barres.

“L’ampoule s’est éteinte”, a déclaré Wilson. “Il y a eu un moment Eureka et je me suis dit:” Pas question, ça ne pourrait pas être aussi facile. “”

CBC News a pu effectuer un achat à la caisse automatique de Walmart en chargeant une carte-cadeau Walmart avec de l’argent, puis en scannant une photo de son code-barres. Le code de sécurité au dos de la carte n’était pas nécessaire. (Sophia Harris/CBC)

À titre expérimental, CBC News a chargé 5 $ sur une carte-cadeau Walmart et a tenté d’acheter un sac de noix de 3 $ à la caisse en libre-service en scannant une photo du code à barres de la carte. La transaction a été effectuée et le reçu indiquait le solde restant de la carte.

Les cartes-cadeaux de Walmart ne valent rien jusqu’à ce que les clients les chargent en espèces. Une fois chargée, la société demande aux acheteurs de saisir le code de sécurité caché d’une carte lorsqu’ils l’utilisent pour effectuer des achats en ligne, mais pas lors du paiement en libre-service.

Wilson dit qu’un fraudeur pourrait facilement prendre des photos d’un tas de codes-barres des cartes chez Walmart, puis essayer d’acheter des marchandises avec eux à la caisse automatique à une date ultérieure – dans l’espoir que les cartes ont depuis été chargées d’argent.

“C’est en quelque sorte flagrant”, a-t-il déclaré. “Toutes les cartes de Walmart sont exposées en vrac. Les codes-barres sont bien en vue.”

Regarder : Les escrocs trouvent de nouvelles façons de voler l’argent de votre carte-cadeau Les escrocs trouvent de nouvelles façons de voler l’argent de votre carte-cadeau Les escrocs trouvent de nouvelles façons d’épuiser l’argent des cartes-cadeaux avant les vacances. Les victimes de ces escroqueries partagent leurs histoires sous forme de récits édifiants. tandis que les experts offrent des conseils sur la façon de vous protéger contre la fraude.

La porte-parole de Walmart Canada, Stephanie Fusco, a déclaré à CBC News que le détaillant enquête sur le cas de Wilson et lui remboursera les 700 $ manquants s’il détermine qu’il est victime de fraude.

Fusco a déclaré que Walmart avait mis en place des mesures pour aider à protéger les clients contre les arnaques aux cartes-cadeaux, y compris des panneaux dans les magasins les avertissant de ne pas partager les informations sur leurs cartes.

Une autre arnaque à la carte-cadeau

Nichelle Laus de Mississauga, en Ontario, a failli tomber dans le piège d’une autre arnaque à la carte-cadeau. L’ancienne policière de l’Ontario a publié son histoire sur les médias sociaux en guise d’avertissement aux autres.

“Cela me rend fou d’avoir des gens victimisés de cette façon, surtout pendant les vacances”, a déclaré Laus.

Sa saga a commencé en octobre lorsqu’elle a essayé d’acheter une carte-cadeau Winners de 50 $ chez Shoppers Drug Mart. Elle a dit que le caissier a touché le dos de la carte et a informé Laus qu’un fraudeur avait placé un autocollant du code à barres d’une autre carte-cadeau sur le code à barres de la carte Winners.

Nichelle Laus a découvert cette carte-cadeau chez Shoppers Drug Mart où le code-barres au dos avait été recouvert par un autocollant avec un code-barres différent. (Sue Goodspeed/CBC)

Laus a déclaré que le caissier avait ensuite scanné le nouveau code à barres, ce qui montrait qu’il appartenait à une carte-cadeau Esso.

Elle a dit que le caissier a expliqué que si Laus avait chargé 50 $ sur la carte Winners, cela se serait plutôt retrouvé sur la carte Esso d’un fraudeur.

“Le caissier me disait que c’était un gros problème”, a déclaré Laus. “Si elle n’avait pas remarqué – et je ne l’aurais pas remarqué, j’aurais littéralement payé 50 dollars, je serais parti avec ma carte, et cela n’aurait littéralement aucune valeur.”

Plus tôt ce mois-ci, Laus a rencontré la même arnaque lors de la sélection d’une carte-cadeau Playstation de 100 $ chez un autre Shoppers. Cette fois, il s’est avéré que le code à barres placé au-dessus de celui d’origine appartenait à une carte de la LCBO, les magasins d’alcools de l’Ontario.

“Si la transaction avait été effectuée, j’aurais chargé 100 $ sur [the LCBO card],” dit-elle.

Loblaw, propriétaire de Shoppers, a déclaré à CBC News que les arnaques aux cartes-cadeaux sont répandues et que ses employés sont formés pour reconnaître la fraude, y compris la falsification des codes à barres.

L’analyste en cybersécurité Kotak a déclaré que pour quelques centaines de dollars, les escrocs peuvent facilement acquérir le logiciel, l’imprimante et les étiquettes nécessaires pour reproduire les codes à barres.

“Si vous apposez ces étiquettes sur des centaines de cartes-cadeaux à travers le pays, vous pourrez récupérer votre investissement très rapidement”, a-t-il déclaré.

Pour protéger les gens contre la fraude par carte-cadeau, Kotak et Laus recommandent aux détaillants de garder les cartes derrière le comptoir, afin que les fraudeurs ne puissent pas les falsifier.