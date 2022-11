Un homme de la Colombie-Britannique avec une colonne vertébrale fracturée met en garde contre les dangers des lumières de Noël suspendues

Payez un professionnel ou sautez les lumières des fêtes en hauteur, conseille un résident de la Colombie-Britannique après avoir chuté de près de quatre mètres et s’être cassé une vertèbre.

Michael Hardiman, un résident de la région du Grand Victoria, languit à la maison tandis que son partenaire Graham Bell est sur une plage au Mexique. Mais c’est de sa faute, admet Hardiman.

Avec un voyage déjà deux fois retardé à Haultuco à l’horizon, il s’est dit qu’il préférerait allumer les lumières de Noël à la mi-novembre plutôt que de s’en occuper à son retour. Alors il a sorti l’échelle et a commencé à faire l’avant-toit, tandis que Bell faisait d’autres travaux à l’intérieur.

«Je me débrouillais bien jusqu’à ce que nous arrivions à la partie la plus haute, bien sûr. Tout ce dont je me souviens, c’est d’avoir fait ce petit étirement pour que ce clou accroche la lumière », a déclaré Hardiman.

Il ne se souvient pas de la chute ou de l’atterrissage.

“Tout ce dont je me souviens, c’est que j’étais là, mon corps était tordu et je criais au meurtre sanglant.”

Il est tombé le samedi 12 novembre et est rentré de l’hôpital le mardi suivant avec une vertèbre fracturée qui provoque une douleur intense et affecte naturellement d’autres parties du corps en essayant de compenser. Bien que ce soit douloureux, il est reconnaissant que ce ne soit pas pire.

“C’est ce qui aurait vraiment pu arriver, si innocemment et vous pouvez gâcher votre vie”, a déclaré Hardiman.

La compassion des amis et des voisins a été réconfortante, et bien que les premiers intervenants et le personnel de l’hôpital aient été merveilleux, Hardiman espère que d’autres prendront les précautions nécessaires pour éviter d’ajouter à cet environnement de travail déjà tendu. Ayez au moins quelqu’un à portée de main ou embauchez quelqu’un qui peut le faire en toute sécurité, que ce soit un ami ou une entreprise.

Les statistiques de WorkSafe montrent que l’hiver est une période dangereuse de l’année pour l’utilisation d’échelles en Colombie-Britannique. Chaque année, des centaines de personnes sont gravement blessées en utilisant une échelle.

En 2019, il y a eu 1 077 réclamations acceptées à la suite de chutes d’échelles dans toutes les industries de la Colombie-Britannique, dont 325 blessures graves et quatre décès.

Bien que «ne vous étirez pas pour des choses que vous ne pouvez pas atteindre» ne soit pas expressément décrit par WorkSafe, ils offrent des conseils aux travailleurs qui s’appliquent à tout le monde.

Utilisez la bonne échelle pour le travail, elle doit s’étendre d’un mètre au-dessus du palier supérieur. Inspectez l’échelle et installez-la toujours sur une surface ferme et plane. Maintenez trois points de contact et portez des chaussures antidérapantes. Ne transportez pas d’objets lourds ou encombrants lorsque vous montez ou descendez l’échelle et évitez les intempéries.

Éviter la pluie était un peu ce que Hardiman espérait faire cette semaine, au lieu de cela, il a subi une perte sur le billet (le double retard a nui à l’assurance et à la capacité d’obtenir un remboursement) et cela semblait assez raide, alors Bell est allé sur le vacances prévues de longue date.

Une escapade prévue de trois mois à partir de janvier – comprenant des visites à Singapour et en Australie – reste dans les limbes.

Mais la maison est prête pour les vacances. Un voisin en bas de la rue s’est présenté avec une échelle et a accroché la “dernière lumière de la douleur dans le cul”.

“Il est venu et les a fait et a dit:” Voilà, ne montez plus jamais sur une échelle “.”

christine.vanreeuwyk@blackpress.ca

Avez-vous une astuce pour l’histoire ? Courriel : newsroom@oakbaynews.com.

Suivez-nous sur Twitter et Instagram, et aimez-nous sur Facebook.

Baie de chêne de Noël