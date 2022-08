Un homme de la Colombie-Britannique arrêté après avoir agressé des jeunes femmes et mordu des passagers du SkyTrain

Un homme a été arrêté par la police des transports du métro de Vancouver après avoir prétendument agressé quatre personnes à bord d’un SkyTrain plus tôt ce mois-ci.

Dans un communiqué de presse, la police des transports en commun a déclaré que l’incident s’était produit le 17 août vers minuit lorsqu’un groupe de trois jeunes femmes est montée à bord du train à la gare Main Street-Science World et s’est assise juste en face d’un homme qu’elles ne connaissaient pas.

L’homme a commencé à enregistrer les femmes avec son téléphone, ce qui les a mises mal à l’aise.

L’une des femmes a confronté l’homme à propos de son comportement et lui a demandé d’arrêter de les enregistrer.

En réponse, l’homme a sauté de son siège et l’a frappée au visage. Il a ensuite attrapé les cheveux de la deuxième femme, l’a mise dans une prise de tête et a tenté de lui donner plusieurs coups de pied. La troisième femme a tenté de libérer son amie et aurait été mordue à la main par le suspect.

Un passant témoin de l’altercation est intervenu et a également été mordu au bras par le suspect.

L’intervention du spectateur a permis à la femme de se libérer et de se mettre en sécurité pendant qu’un autre passager appuyait sur la bande d’urgence jaune à l’intérieur de la voiture SkyTrain. Malgré les tentatives de détenir le suspect à Joyce Station, il s’est libéré et s’est enfui.

La police des transports est arrivée sur les lieux et a arrêté le suspect sans incident peu de temps après. La police recommande des accusations multiples de voies de fait et de voies de fait causant des lésions corporelles.

“Bien que la police des transports en commun ne recommande jamais à quiconque de se mettre en danger, nous tenons à remercier les passants qui ont aidé ce groupe de jeunes femmes”, a déclaré la const. dit Amanda Steed. « Leurs actions aident à envoyer un message très clair que la violence dans les transports en commun ne sera jamais tolérée. Nous continuerons à enquêter sur cet incident au maximum et à apporter notre soutien aux victimes et à leurs familles. »

Selon la police, il s’agit d’un homme de 33 ans de New Westminster qui n’est pas connu de la police. Le suspect a été libéré de prison sous condition de ne pas avoir de contact avec les victimes et doit comparaître devant le tribunal le 26 septembre 2022.

Toute personne ayant été témoin de cette agression, mais n’ayant pas encore parlé aux agents, est priée de contacter la police des transports par téléphone au 604.515.8300 ou par SMS au 87.77.77.

