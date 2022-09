Un homme de la Colombie-Britannique accusé de meurtre au deuxième degré à Banff

La GRC a accusé un homme après avoir poignardé mortellement un homme de 27 ans à Banff, en Alberta. juste après minuit le samedi.

John Proule, 20 ans, de Lake Country, en Colombie-Britannique, a été accusé de meurtre au deuxième degré, a indiqué la GRC dans un communiqué dimanche.

La police a déclaré qu’un deuxième suspect qui avait également été placé en garde à vue samedi avait été libéré sans inculpation car ils avaient déterminé qu’il n’était pas directement impliqué.

L’homicide de samedi est le deuxième dans la ville de montagne au cours des quatre dernières semaines.

La GRC a déclaré avoir répondu à un appel au 911 indiquant qu’un homme avait été poignardé vers minuit samedi. Il est survenu après une altercation à l’extérieur de la discothèque Dancing Sasquatch dans le bloc 100 de l’avenue Banff.

À leur arrivée, les policiers ont trouvé un homme blessé du comté de Foothills, en Alberta. Il a été transporté à l’hôpital où il a été déclaré mort.

La GRC a déclaré qu’elle croyait que cet incident n’était pas lié à une autre altercation mortelle qui s’était produite à l’extérieur de la même boîte de nuit, plus tôt en août, et qui avait causé la mort d’un homme de 26 ans.

Il y a eu deux altercations mortelles sur l’avenue Banff au cours des quatre dernières semaines qui, selon la police, n’ont aucun lien. (Helen Pike/CBC)

“La police reconnaît l’inquiétude que le grand public pourrait avoir, en raison des deux récents événements violents à Banff”, a écrit la GRC dans un communiqué samedi après-midi.

“La GRC pense qu’il s’agit d’incidents isolés et qu’il n’y a plus de souci pour la sûreté et la sécurité du grand public, y compris les résidents et les visiteurs de Banff.”