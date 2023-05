Un homme de la Colombie-Britannique accusé d’avoir tiré sur la police fait une étrange première comparution devant le tribunal

Un homme accusé d’avoir tiré sur des agents de la GRC lors d’une confrontation à la fête de Victoria à Chilliwack a fait sa première comparution devant le tribunal mercredi 24 mai, et c’était étrange.

Daniel Hackl, 29 ans, devait comparaître pour une enquête sur le cautionnement devant la juge provinciale Kristen Mundstock. En garde à vue au palais de justice de Chilliwack, les shérifs ont eu du mal à le faire sortir de sa cellule et à le faire entrer dans la salle vidéo. Lorsque l’audience a commencé, Mundstock lui a demandé de s’identifier et il ne l’a pas fait. Lorsque le juge a demandé à deux reprises s’il était Daniel Hackl, sa seule réponse a été « Je n’ai pas de nom ».

L’avocat de la défense Ondine Snowden n’a pas pu vérifier son identité, ne lui ayant parlé qu’au téléphone, et il n’avait aucune pièce d’identité sur lui lorsqu’il a été arrêté. Snowden a déclaré au tribunal qu’elle avait été dirigée par la voix au téléphone pour obtenir un ajournement d’une semaine afin que son client puisse « considérer sa position ».

Lorsque Mundstock a demandé à Hackl ce qu’il voulait faire, il n’a pas dit un mot et le juge a ajourné l’affaire au 30 mai à 10 heures par vidéo.

Hackl fait face à un chef d’accusation d’avoir déchargé une arme à feu avec l’intention de blesser ou de défigurer après l’incident de lundi soir (22 mai). À 14 h 15, lundi, lorsque des gendarmes ont été appelés dans une maison au coin de la rue Queen et du chemin Knight pour signaler qu’un homme désemparé avait accès à plusieurs armes à feu. La police était sur les lieux presque tout l’après-midi jusqu’à 19 h 45 environ, lorsque l’incident s’est aggravé. C’est alors que des voisins disent avoir entendu des coups de feu, et la police dit que des coups de feu ont été tirés sur eux.

Cela a conduit les résidents de plus d’une douzaine de maisons à se voir dire de s’abriter sur place et de rester à l’écart des murs extérieurs. D’autres résidents n’ont pas été autorisés à rentrer chez eux car le tronçon de Knight Road, de Chilliwack River Road au passage à niveau de Southern Rail, a été bloqué par la police.

Hackl a été arrêté environ 10 heures plus tard et la maison dans laquelle il se trouvait a pris feu vers minuit, sans aucune explication sur la cause de l’incendie. Les pompiers étaient de retour sur les lieux avant 9 heures du matin mardi, arrosant les points chauds, et ils auraient trouvé des douilles sur les lieux.

La maison où Daniel Hackl se serait engagé dans une confrontation de plusieurs heures avec la GRC le jour de la fête de Victoria a été incendiée le soir même de son arrestation. La cause de l’incendie n’a pas encore été expliquée, mais les équipes du service d’incendie de Chilliwack sont retournées sur Knight Road et Queen Street pour éteindre les points chauds le mardi 23 mai 2023. (Jenna Hauck/ Chilliwack Progress)

