Un homme de la Colombie-Britannique abattu par la police après avoir prétendument détourné un camion semi-remorque dans l’État de Washington

Un homme de la Colombie-Britannique qui aurait volé et écrasé un camion semi-remorque a été tué par balle par les forces de l’ordre sur l’autoroute de l’État de Washington au début du mois.

Le coroner du comté de Thurston a confirmé au News Bulletin que Neil Alexander Costin, 32 ans, de Nanaimo, est décédé après avoir été abattu par la police le 18 novembre.

Costin a été arrêté le mardi 15 novembre par des agents de la patrouille frontalière et emmené à la patrouille frontalière de Sumas. Il a dit qu’il était un citoyen américain, mais n’avait aucune pièce d’identité et a donné un faux nom et une fausse date de naissance. Il a été cité pour être en possession de marijuana et a été renvoyé.

Un communiqué de presse du 18 novembre de la patrouille de l’État de Washington a indiqué qu’il y avait eu une fusillade impliquant la police qui avait fermé les deux sens de l’autoroute Interstate 5 au nord de Martin Way près d’Olympia. L’équipe d’enquête critique de la région 3 a été appelée pour enquêter, le bureau du shérif du comté de Lewis agissant en tant qu’agence d’enquête principale, indique le communiqué de presse.

Selon les publications sur les réseaux sociaux du Cavalier Robert Reyer, agent d’information publique du district 1 de la patrouille de l’État de Washington, le suspect “a détourné un semi-remorque et l’a fait rouler”, puis a refusé de sortir de la cabine du camion. La police a tenté de négocier avec l’individu.

Costin a été identifié à l’aide d’une photo que la patrouille frontalière de Sumas avait prise de lui et de ses empreintes digitales, et une identification positive a été faite le lundi 28 novembre. Les plus proches parents de Costin ont été informés.

