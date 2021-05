Un homme de Kolkata qui a chanté une chanson d’adieu à une mère mourante laisse Internet larmoyant avec un hommage émouvant

La pandémie a été cruelle pour de nombreuses personnes qui ont perdu leurs proches. La semaine dernière, un homme du nom de Soham Chatterjee de Calcutta a fait ses adieux émotionnels à sa mère combattant Covid-19 à l’hôpital. Il a chanté la chanson de Kishore Kumar a ‘Tera Mujhse Hai Pehle Ka Nata Koi’ pour sa mère malade via un appel vidéo organisé par l’un des médecins. Le médecin a ensuite raconté l’incident sur Twitter et a laissé tout le monde le cœur brisé. Son tweet viral mentionnait qu’elle tenait simplement le téléphone alors que la mère-fils avait une conversation émotionnelle. Pendant que le fils tombait en panne au milieu, il a continué à chanter pour la mère. Il a également interrogé le médecin sur les signes vitaux de sa mère et l’a remerciée avant de raccrocher.

Aujourd’hui, vers la fin de mon quart de travail, j’ai appelé en vidéo les proches d’un patient qui ne survivra pas. Nous le faisons généralement dans mon hôpital si c’est quelque chose qu’ils veulent. Le fils de ce patient a demandé quelques minutes de mon temps. Il a ensuite chanté une chanson pour sa mère mourante. – Docteur (@DipshikhaGhosh) 12 mai 2021

Plus tard dans la semaine, Soham a perdu sa mère. Prenant sa page Facebook, il a confirmé que quelques heures après l’appel, sa mère était décédée. Maintenant, il a partagé un autre message émotionnel en chantant la même chanson sur Instagram et a laissé tout le monde les larmes aux yeux.

Dans la légende, il a révélé que la musique était quelque chose qui l’attachait à sa mère et que c’était un moyen pour eux d’exprimer leur amour et leur respect l’un pour l’autre. «Cette chanson est la nôtre et sera toujours indépendante de toute validation et reconnaissance de quelque ampleur que ce soit», a-t-il ajouté.

Dans le post plus long sur Facebook, il a mentionné à quel point la chanson est spéciale pour lui et sa mère. «Chaque fois que j’étais en colère contre elle, elle me chantait ça et je glissais», se souvient-il. Parlant de son lien avec sa mère, il a expliqué qu’elle était sa plus grande source d’inspiration critique et sa partenaire de chant avec laquelle il s’était entraîné pendant la majeure partie de ses premières années.

Le médecin qui a passé le dernier appel a tweeté sur le récent message de Soham et a expliqué comment la chanson avait déclenché la nation. Elle a la chance d’avoir eu la chance d’être là. Elle a en outre écrit que certains moments sont surréalistes, certains souvenirs sont éternels. Le médecin a envoyé ses sincères condoléances en disant que sa mère vit à travers lui.

