Un homme de Keremeos qui a poignardé un policier n’est pas criminellement responsable – Kelowna Capital News

Un homme de Keremeos a été déclaré non responsable pénalement en raison d’un trouble mental pour avoir poignardé un policier à la poitrine en avril.

À la suite d’une audience de deux jours devant le tribunal provincial de Penticton les 2 et 3 novembre, Floyd Raphael, 39 ans, a été jugé non responsable d’une accusation criminelle de blessure, de mutilation ou de défiguration en relation avec un incident survenu le 4 avril à Keremeos.

Raphael n’a pas d’antécédents criminels.

La décision intervient un jour après les funérailles du gendarme de la GRC. Shaelyn Yang a été poignardée à mort alors qu’elle était en service. L’agente de santé mentale et de sensibilisation des sans-abri, âgée de 31 ans, a été attaquée il y a deux semaines alors qu’elle et un employé de la ville de Burnaby tentaient d’émettre un avis d’expulsion à un homme qui vivait dans une tente dans un parc local.

Cet homme souffrirait également de troubles mentaux, mais il est actuellement inculpé de meurtre.

Cependant, lors de l’incident de Keremeos, qui a eu lieu à 2 heures du matin le 4 avril, un officier a été qualifié de trouble après qu’une femme a signalé qu’un homme à l’extérieur de sa résidence criait à l’aide. L’homme était connu de la femme et souffrait d’une crise de santé mentale, selon la GRC.

L’agent est arrivé et parlait avec le plaignant lorsque l’homme en crise de santé mentale est arrivé et a fait des commentaires autodestructeurs, puis s’est enfui dans la résidence. L’agent a poursuivi, localisé l’homme et a commencé à tenter de désamorcer la situation.

L’homme a poignardé l’agent à la poitrine et, bien qu’il ait été grièvement blessé, l’agent a réussi à prendre le contrôle de l’homme et à le mettre en garde à vue. L’officier s’est conduit, ainsi que l’homme, à l’hôpital local où il a été accueilli par des policiers de renfort.

L’officier a été soigné pour une blessure par arme blanche grave, mais ne mettant pas sa vie en danger, et est depuis sorti de l’hôpital. Il est soutenu par la GRC.

Le suspect a d’abord été amené à la GRC de Penticton où il a été traité, puis emmené à l’hôpital en vertu de la Loi sur la santé mentale.

“Il est important pour moi que le public comprenne les risques que nos agents prennent chaque jour face à toutes sortes de personnes, et le risque élevé associé à ceux qui souffrent d’une crise de santé mentale”, a déclaré le surintendant de Penticton. Brian Hunter à l’époque.

“Dans ce cas, l’homme reçoit maintenant l’aide dont il a tant besoin, et nous allons permettre au tribunal de déterminer la meilleure façon d’aller de l’avant. Cela aurait pu être un résultat très différent pour l’officier et cet homme, si cet officier n’avait pas eu la volonté de survivre et de se battre contre les blessures pour se faire soigner, ainsi que l’accusé.

Flics et tribunauxSanté mentaleOkanaganGRC