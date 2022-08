Un homme de Kelowna tailladé avec un cutter, la GRC recherche un deuxième suspect

Un homme de Kelowna qui a été lacéré au visage avec un cutter lors d’une altercation devrait survivre.

Juste avant 2 heures du matin mardi matin (16 août), la GRC de Kelowna et les services d’urgence de la Colombie-Britannique ont été appelés au bloc 300 de Queens Way.

À leur arrivée, ils ont trouvé la victime, connue de la police, qui saignait abondamment à cause d’une profonde entaille au visage. Malgré l’entaille, l’homme a refusé de coopérer et a refusé de s’identifier.

L’homme a été emmené à l’hôpital général de Kelowna pour recevoir des soins pour ses blessures, où il a été révélé qu’il avait une artère endommagée. Il devrait survivre et devrait subir une intervention chirurgicale aujourd’hui.

Alors que la victime était transportée à l’hôpital, les agents ont suivi une traînée de sang qui menait à l’une des toilettes de Steward Park, où l’agression avait eu lieu.

Des images de surveillance dans la région ont montré les deux suspects quittant les lieux, l’un à vélo et l’autre dans un véhicule. L’un d’eux a été retrouvé et identifié par la police à quelques rues de là. Il était également connu des services de police. Il a été arrêté pour voies de fait et transporté dans une cellule de détention de Kelowna.

« Cela démontre une fois de plus les défis auxquels les agents sont confrontés lorsqu’ils traitent avec des personnes enracinées dans la rue qui souffrent de problèmes de santé mentale et de toxicomanie », a déclaré le gend. Mike Della-Paolera.

La GRC cherche toujours à identifier le deuxième suspect et demande l’aide du public. Ils demandent à toute personne qui a vu l’événement ou qui a des images de surveillance ou de caméra de tableau de bord de se manifester. Toute personne ayant des informations est priée d’appeler la ligne non urgente de la GRC de Kelowna au 250-762-3300 ou de manière anonyme via le Central Okanagan Crimestoppers, soit en ligne, soit en composant le 1-(800) 222-4477.

On pense qu’il s’agit d’un incident isolé.

