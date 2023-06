Un homme de Kelowna se souvient de beaucoup après une collision mortelle

La victime d’un accident de moto mortel près de Postill Lake Lodge dans la soirée du 23 juin a été identifiée par des amis et la famille en ligne comme étant Patrick Tur.

Une collecte de fonds a été lancée en souvenir de l’amateur de plein air par sa sœur Sarah Cadence pour soutenir sa partenaire Kayla et sa fille Kinley.

« Je tiens à remercier tout le monde pour leur élan de soutien et leurs contributions à notre collecte de fonds », a déclaré Cadence.

« Patrick a eu un impact énorme sur sa communauté et sa famille et il nous manquera beaucoup. Nous avons bon espoir que la police mènera une enquête approfondie… mais espérons que l’enquête sera bientôt conclue afin que nous puissions rendre hommage et faire reposer Patrick.

Le GoFundMe lit :

Patrick était aimé de tous et apportait de la lumière et des rires dans toutes les situations. C’était la personne la plus optimiste et la plus extravertie que j’aie jamais connue.

Patrick a laissé derrière lui sa compagne de dix ans Kayla, et leur fille Kinley. Patrick et Kayla ont eu l’une des relations et des vies les plus incroyables que j’ai jamais eu la chance de voir. Patrick était un partenaire, un père, un fils, un frère et un ami dévoué.

Vous pouviez dire qu’il était là rien qu’à son rire, avant même de le voir.

Le président du groupe de travail sur la forêt de l’Okanagan, Kane Blake, a partagé la collecte de fonds sur Facebook, affirmant que Tur était membre de l’OFTF et exprimant ses condoléances à la famille. Blake a déclaré que Tur était sur sa moto hors route lorsqu’il a été heurté par un camion venant en sens inverse.

La collecte de fonds en ligne est à mi-chemin de son objectif de 20 000 $.

