Un homme de Kelowna se fait pirater des billets via le site Web Ticketmaster – Kelowna News

Photo : CTV News

Un homme de Kelowna affirme que ses billets pour un prochain événement de l’UFC à Edmonton ont été transférés à quelqu’un d’autre sans sa permission.

Tom Wilson dit à Castanet qu’il a acheté les billets pour l’événement, qui aura lieu le 2 novembre 2024, y compris les vols et un hôtel pour lui et sa petite amie.

Il attendait avec impatience l’événement jusqu’à ce qu’il reçoive une notification l’informant que ses billets avaient été transférés avec succès à quelqu’un d’autre.

« Je n’ai pas effectué de transfert, et ils sont transférés vers une adresse e-mail floue et sans nom, alors je panique », dit Wilson.

Il a tendu la main à Service client Ticketmaster pour essayer d’obtenir une explication, mais j’ai eu du mal à me mettre en contact avec une vraie personne.

« Je les ai appelés plusieurs fois », mais Wilson dit que, bien qu’on lui ait dit que les billets ne seraient plus valables pour la personne à qui ils avaient été transférés, ils ne lui ont pas proposé de réémettre des billets.

« Donc vous les avez gelés, alors maintenant, renvoyez-les sur mon compte. Je suis sûr que c’est super simple pour vous les gars. Et ils disent, non, ce n’est pas ce que nous allons faire. Nous devons faites cette longue enquête et tout le reste. Et ils ont dit que nous vous appellerions à un moment donné avant votre événement.

Parce que Wilson a déjà réservé des vols et un hôtel, il a insisté pour une résolution plus rapide avant d’annuler son vol et son hôtel.

« Cela pourrait être plus de la veille de l’événement. J’y vais, tu es sérieux ? J’ai des vols d’avion et des hôtels en plus de ces frais de billet coûteux. Et ils ne semblent pas s’en soucier », dit Wilson.

C’est à ce moment-là que Wilson a décroché le téléphone et a appelé Castanet pour lui raconter son histoire.

Castanet a contacté Ticketmaster et on lui a dit : « Nous avons pu récupérer les billets du fan et les restaurer sur son compte. Le support des fans le contactera pour l’avertir », a déclaré Ticketmaster dans une réponse par e-mail.

L’e-mail poursuit en disant : « Dans l’ensemble, nos innovations en matière de billetterie numérique ont considérablement réduit la fraude par rapport à l’époque des billets papier et des fichiers PDF dupliqués. C’est également grâce à cet historique numérique que nous sommes en mesure d’enquêter et de restituer avec succès les billets, comme nous l’avons fait pour M. .Wilson.

« La meilleure façon pour les fans de se protéger est de définir un mot de passe unique et fort pour tous les comptes, en particulier pour leur courrier électronique personnel, d’où proviennent souvent les problèmes de sécurité. Les fraudeurs recherchent de nouveaux tricheurs dans tous les secteurs, et les billets seront toujours une cible. parce qu’ils sont précieux, Ticketmaster investit constamment dans de nouvelles améliorations de sécurité pour protéger les fans », indique le communiqué par courrier électronique d’un Ticketmaster.

Malgré ce qui semble être une solution relativement rapide au problème de Wilson, il ne comprend pas pourquoi cela prendrait autant de temps ou pourquoi il devrait prendre des mesures comme contacter les médias pour obtenir une solution.

« Ces services en ligne, le chatbot ne vous fournit absolument aucune aide. Ils disent quatre heures, cela veut probablement dire jamais. J’appelle donc leurs lignes téléphoniques, qui, encore une fois, prennent une éternité à répondre, et puis une fois qu’ils décrochent, là-haut, il n’y a aucune aide », dit Wilson.

Pour sa part, Ticketmaster informe ses clients que les mots de passe Ticketmaster n’ont pas été exposés lors d’un incident de piratage de données en ligne plus tôt cette année et que « ce que nous constatons, ce sont des escrocs accédant au compte de messagerie d’un fan ».