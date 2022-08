Un homme de Kelowna reçoit une amende, en probation de chasse après avoir abattu un mâle le long du chemin Lakeshore

Un homme de Kelowna a reçu une amende et est en probation de chasse après avoir abattu un cerf mulet dans un quartier résidentiel en 2021.

En février de cette année-là, l’homme a appâté et abattu l’animal le long de Lakeshore Road, dans une zone avec des maisons, des sentiers pédestres et à proximité de la plage voisine. Il a abattu le cerf mulet avec une arbalète, qui s’est enfui blessé. L’homme, accompagné de deux autres personnes, a couru après l’animal mais n’a pas réussi à le trouver.

Les trois personnes n’ont pas signalé l’animal blessé au Conservation Officer Services (COS). Le signalement d’un animal blessé est obligatoire en vertu de la Wildlife Act (WLA) de la Colombie-Britannique.

Le lendemain matin, un enfant a trouvé l’animal mort chez sa famille. La famille a appelé la hotline Report All Braconers and Polluters (RAPP) et des agents de conservation sont arrivés et ont enquêté sur les lieux.

À la Cour provinciale de Kelowna, l’homme a plaidé coupable d’avoir chassé sans considération pour la vie, la sécurité ou les biens d’autrui et d’avoir blessé ou tué des animaux sauvages hors saison, qui sont tous des infractions en vertu de la WLA. L’homme a reçu une probation de chasse de six ans et une amende de 7 001 $. La majeure partie de l’amende va à la Fondation Habitat Conservation Trust.

Dans le cadre de la condamnation, l’homme a également reçu l’ordre de reprendre le programme de formation des chasseurs CORE et d’écrire des lettres d’excuses à tous les habitants du quartier touchés par l’événement.

« Le braconnage de quelque nature que ce soit, en particulier dans les zones urbaines, est totalement inacceptable et, dans ce cas, met en danger la vie et la sécurité du public », a déclaré Ken Owens, agent de conservation de Kelowna. “Nous espérons que cette sanction notable dissuadera les autres d’activités similaires.”

@cunninghamjordy

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

ConservationchasseKelowna