Un homme de Kelowna qui a tué une famille éligible à la libération conditionnelle 10 ans plus tôt

Avertissement : Cette histoire contient un contenu dérangeant.

Un homme de Kelowna qui a passé les cinq dernières années en prison pour avoir tué sa femme et ses deux enfants s’est vu accorder une réduction du délai jusqu’à ce qu’il soit autorisé à demander une libération conditionnelle.

La demande a été accordée en raison d’une modification du code pénal en 2022, qui affecte les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle pour garantir le droit de ne pas être soumis à des peines ou traitements cruels et inhabituels.

Jacob Daniel Forman a été condamné en septembre 2019, après avoir plaidé coupable pour deux chefs de meurtre au premier degré et un chef de meurtre au deuxième degré.

Les meurtres ont eu lieu une semaine avant Noël en 2017, après que Foreman se soit mis en colère lorsque sa défunte épouse Clara a évoqué sa consommation excessive d’alcool.

Il l’a ensuite matraquée à mort avec un marteau.

Après la mort de sa femme, Forman l’a mise dans un sac de couchage et a emmené ses filles, âgées de sept et huit ans, à l’église. Il a dit à ses enfants que leur mère était malade et incapable de se joindre.

À leur retour, il décida de les tuer tous les deux.

« Il pensait qu’il valait mieux pour eux rentrer au paradis que de grandir dans un monde où papa avait tué maman », a déclaré le procureur de la Couronne lors de l’audience de détermination de la peine.

Avant de les tuer, Forman a dit à ses filles qu’elles allaient jouer à un « jeu ».

Une à la fois, il a emmené ses filles dans leurs chambres et leur a demandé de se tenir sur la tête pendant quelques minutes, avant de se lever et de lever les bras au-dessus de leur tête, les faisant s’évanouir.

Ensuite, il les a étouffés à l’aide d’un cheval jouet – du genre avec une tête sur un bâton – pour appuyer sur leur cou jusqu’à leur mort.

Ensuite, il a mis les corps de ses filles dans deux grands conteneurs en plastique et les a placés dans le garage, avec leur mère qui a été stockée dans un sac de couchage.

Forman a alors chargé une arme à feu avec l’intention de se tirer une balle dans la tête, mais après des heures de délibération, il en a décidé autrement. Il est allé travailler le lendemain matin.

Lorsque Foreman a été condamné en 2019, les procureurs pouvaient empiler les périodes d’inéligibilité à la libération conditionnelle dans les affaires impliquant plusieurs meurtres. En conséquence, Foreman a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 35 ans.

Désormais, les modifications apportées au Code criminel exigent que la libération conditionnelle soit purgée simultanément, plutôt que consécutivement. En juin 2023, Foreman a demandé que sa période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle pour les trois meurtres soit réduite à la lumière de la loi mise à jour.

Trois juges de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique ont reconnu que Foreman purgeait une peine « illégale » et ont accordé sa demande de réduction de sa période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle à 25 ans. Il est toujours condamné à la prison à vie mais pourra demander une libération conditionnelle après 25 ans. Toutefois, l’admissibilité à la libération conditionnelle ne signifie pas la libération automatique. Avant qu’une personne puisse être libérée, la Commission des libérations conditionnelles du Canada doit décider qu’une personne ne présente pas de risque pour le public avant d’accorder la libération conditionnelle.

