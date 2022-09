Un homme de Kelowna incrédule après avoir gagné 500 000 $ à la loterie – Kelowna Capital News

Il a fallu 24 heures à Lorne Hradecki de Kelowna avant que la réalité d’un gain de 500 000 $ à la loterie ne s’impose complètement.

Hradecki a remporté l’Extra le 31 août 2022, tirage du Lotto 6/49.

« J’ai pensé, ‘ça ne peut pas être vrai’, a-t-il dit. “J’ai passé toute la journée dans l’incrédulité!”

Il a d’abord partagé la nouvelle avec un ami après avoir vérifié son billet sur le loto de BCLC ! App ainsi qu’un auto-vérificateur chez Your Independent Grocer sur Gordon Drive où il a acheté le billet.

“J’ai pris une capture d’écran en rentrant du travail pour montrer à mon ami et il pensait que je me moquais de lui. J’en ai également parlé à mon oncle — il m’a cru et m’a donné quelques conseils pratiques.

Hradecki a déclaré qu’il planifierait pour « tirer le meilleur parti de la victoire » et a hâte de prendre des vacances ou deux après l’achat d’une nouvelle voiture.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Loterie de Kelowna