Un homme de Kelowna gagne des rayures lors de sa première année avec l’organisation des Yankees de New York

La première année dans le baseball professionnel n’aurait pas pu mieux se dérouler pour Isiah McDonald de Kelowna.

McDonald, qui a grandi à Grand Forks, a rejoint l’organisation des Yankees de New York en tant qu’entraîneur de force et de performance en mars après avoir passé une grande partie de la pandémie en Floride, s’entraînant avec le directeur de la santé et de la performance des joueurs des Yankees, Eric Cressey. Au début de l’année, les deux ont commencé à parler de McDonald travaillant pour l’organisation et ont fait la paperasse en quelques mois.

Le joueur de 26 ans a été nommé Yankees de la Florida Complex League (FCL) (Rookie League) en tant qu’entraîneur de force et de conditionnement physique de l’équipe. Il a passé toute la saison à Tampa dans le centre d’entraînement printanier de l’organisation, travaillant avec l’équipe pour atteindre un niveau de championnat alors que ses Yankees de la FCL remportaient le titre de la Rookie League.

“La première année a été incroyable, rien de moins”, a déclaré McDonald à Capital News. “J’ai appris une tonne, c’était vraiment spécial d’être dans cet environnement.”

“J’ai aidé ces gars jour après jour avec leur travail de vitesse, leur travail de force dans le gymnase, je les ai aidés à faire leur préparation sur le terrain sur la route.”

De plus, il a travaillé avec le nutritionniste et les entraîneurs sportifs de l’équipe sur l’hydratation des joueurs, la nutrition et l’importance des soins des bras et du corps.

Mais en plus de son équipe qui a remporté le championnat, McDonald a remporté le titre d’entraîneur de force et de conditionnement physique de l’année de la FCL. Il a reçu le prix lors des réunions d’hiver de la MLB à San Diego la première semaine de décembre.

“Ce fut une agréable petite surprise”, a déclaré McDonald. “J’ai reçu un appel fin septembre [telling me I won the award], c’était plutôt une bonne nouvelle à entendre au cours de votre première année. C’est seulement à partir d’ici.

Lors des réunions, ce ne sont pas seulement les directeurs généraux, les entraîneurs et les dirigeants de la ligue et de chaque équipe qui se réunissent, c’est le personnel de chaque département qui explique comment la saison s’est déroulée et quelles différences peuvent être apportées et améliorées au cours de la prochaine saison. McDonald était à San Diego lors des réunions, assistant aux conférences sur la force et l’entraînement, en plus de recevoir son prix.

Entre la fin de la saison et la réception du prix, McDonald a pu rentrer chez lui à Kelowna pendant quelques semaines en septembre avant de retourner en Floride pour passer l’automne à continuer de travailler avec tous les espoirs des Yankees.

“C’était mon premier camp d’entraînement avec l’organisation des Yankees, environ 40 de nos meilleurs espoirs s’envolent pour la Floride et nous les emmènerons à travers un camp de force et un travail de baseball plus individualisé”, a déclaré McDonald. «Ce camp a duré cinq semaines, les trois premières semaines étant fortement axées sur la vitesse, la force et la nutrition, et nous avons en fait un peu reculé le baseball. La quatrième et la cinquième semaine étaient tout intégré ensemble.

Après cela, McDonald s’est rendu aux installations des Yankees en République dominicaine, où il a travaillé avec les espoirs latino-américains de l’équipe pour un camp de trois semaines.

“Les gars et les entraîneurs mangent, dorment et respirent le baseball”, a déclaré McDonald.

Ce que les gens ne réalisent peut-être pas, c’est que pendant la durée de la saison et les deux mois d’entraînement d’automne, il n’y a pas de jours de congé. Pour les joueurs et le personnel, ils sont sur le terrain tous les jours pendant la majeure partie de la journée et créent les plans d’entraînement pour l’équipe et pour chaque joueur individuellement.

“Beaucoup plus [work goes into it] que je pense que la plupart des gens apprécieraient », a déclaré McDonald.

McDonald explique que dans une journée typique, il se lève généralement à 5 heures du matin et commence sa journée avec son propre entraînement personnel au complexe et commence à travailler avec les joueurs à leur arrivée. Lui et les autres entraîneurs commencent par expliquer aux joueurs ce qu’ils font ce jour-là et pourquoi c’est important, puis se rendent sur le terrain pour commencer 30 à 50 minutes d’exercices de vitesse. Les joueurs iront ensuite au gymnase et s’entraîneront, chacun ayant son propre horaire avec son propre entraînement personnalisé créé par le personnel d’entraînement, y compris McDonald.

Pour créer des entraînements pour chaque prospect, McDonald et l’équipe d’entraînement soumettent chaque joueur à une variété de tests, notamment des tests d’amplitude de mouvement, de mouvement et de vitesse, des tests de force et de puissance, des différences anatomiques et plus encore.

“Notre domaine a beaucoup évolué au cours des 10 dernières années”, a déclaré McDonald.

Lorsque les joueurs quittent l’installation, McDonald et le personnel d’entraînement restent et saisissent toutes les informations qu’ils ont collectées tout au long de la journée dans l’ordinateur pour surveiller le travail effectué par chaque joueur et voir ses progrès.

“Même si vous avez un jour de congé prévu pour le baseball, vous avez généralement beaucoup de travail à faire sur l’ordinateur et beaucoup de planification à faire”, a déclaré McDonald. “Vous ne vous éteignez jamais vraiment et lorsque vous obtenez ces quelques semaines de pause, vous essayez généralement d’aiguiser votre état d’esprit et de créer d’autres outils pour aider les joueurs.”

Maintenant que l’entraînement d’automne est terminé, McDonald est officiellement dans son intersaison mais il ne sait pas quoi faire de son temps libre.

“Je ne sais pas ce qu’est la détente, j’oublie”, a déclaré McDonald. “Je vais essayer de rattraper un peu de sommeil, assurez-vous de continuer à faire de l’exercice.”

Après avoir fréquenté l’Université Thompson Rivers pendant quelques années, il passe encore du temps à Kamloops, où il dirige sa propre entreprise appelée Instinctive Performance. Il prend ses connaissances et les enseigne à la prochaine génération de joueurs de baseball de la ville travaillant avec Kamloops Minor Baseball.

McDonald a déjà signé son contrat pour 2023 et l’organisation des Yankees lui a dit qu’il gravissait les échelons. Il sera à l’entraînement de printemps en février de retour au complexe de Tampa, puis passera la saison avec la filiale des Yankees High-A, les Hudson Valley Renegades à New York.

“Je suis très excité pour l’année prochaine.”

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BaseballGrand ForksKamloopsKelownaNew YorkOkanagan