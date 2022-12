Un homme de Kelowna espère que sa course est suffisamment folle pour que les gens parlent de santé mentale

Un homme de Kelowna profite d’une course hivernale de 100 km pour amasser des fonds et amener les gens à parler de la maladie mentale.

Le samedi 10 décembre, Lucas Cullen s’équipera pour commencer son aventure de 100 km le long du Rail Trail de Kelowna à Vernon, et retour.

L’idée du projet est venue pendant une période d’obscurité, a déclaré Cullen.

Il a dit qu’il était au plus bas et qu’il envisageait de se suicider avant de pouvoir refaire surface, avec l’aide de sa famille et de ses amis.

Cullen a déclaré que la course est une métaphore de la maladie mentale. Il commencera la course à 23h11, courant dans les conditions difficiles de l’hiver, à travers l’obscurité et le lever du soleil. Il courra des périodes par lui-même et d’autres tout en étant entouré d’amis et de famille.

La Fondation Stober a accepté d’égaler tous les dons faits à l’organisme de bienfaisance de choix de Cullen, Jeunesse, J’écoute.

Cullen a pour objectif de collecter 10 000 $ pour Help Phone, mais a déclaré que son objectif principal était de catalyser les conversations sur la maladie mentale avec son expédition scandaleuse.

Il espère que la course de 100 km en hiver est suffisamment folle pour faire parler de santé mentale.

Son équipe publiera des mises à jour de la course sur son Instagram et les gens sont invités à le rejoindre à n’importe quelle partie de la course.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

santé mentale