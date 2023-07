Un homme de Kelowna devant le tribunal pour avoir causé des troubles à l’extérieur de la clinique de vaccination COVID

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails que certains pourraient trouver offensants ou bouleversants

Un groupe de «combattants de la liberté» autoproclamés a rempli aujourd’hui la galerie d’une salle d’audience de Kelowna pour soutenir l’un des membres les plus éminents de leur cohorte, alors qu’il se représentait contre une accusation d’avoir causé des troubles.

Bruce Orydzuk a été inculpé en juillet 2021, après un incident houleux impliquant un agent de sécurité à l’extérieur d’un centre de vaccination COVID-19 de Interior Health à Kelown.

Causer une perturbation est un crime englobant largement qui comprend les cas où des personnes dans ou à proximité d’un espace public se battent, crient, crient, jurent, utilisent un langage insultant ou obscène ou flânent.

L’incident a été filmé par un journaliste d’Infotel et diffusé en ligne, suscitant l’attention des médias internationaux.

Orydzuk affirme que l’agent de sécurité a interrompu sa conversation avec le journaliste, qui se tenait sur la propriété de l’église Kelowna Trinity, qui était l’installation hôte de la clinique de vaccination.

La vidéo virale, et une autre prise par Orydzuk du même incident, ont été diffusées devant le tribunal de Kelowna.

Dans la vidéo, on voit Orydzuk tenant une pancarte qui dit : « Vous êtes sur le point de participer à une expérience médicale avec des conséquences non informées, avez-vous un consentement éclairé sur les nombres de blessures et de décès ? »

Dans la vidéo, on voit Orydzuk parler avec un agent de sécurité sud-asiatique qui porte un turban. On peut entendre Orydzuk dire « tu es dégoûtant, retourne dans ton pays, tu n’es pas Canadien, on ne veut pas de toi ici », d’une voix forte.

L’agent de sécurité, qui prendra la parole à une date ultérieure du procès, pourrait être entendu dire « elle est sous ma protection en ce moment », faisant signe au journaliste d’InfoTel et « restez à l’écart », à Orydzuk.

Une infirmière qui travaillait à la clinique de vaccination le jour de l’incident et prétend avoir été témoin de l’altercation, a pris la parole devant le tribunal de Kelowna aujourd’hui.

Lors du contre-interrogatoire, Orydzuk a allégué que l’infirmière n’avait pas été témoin de l’altercation et a plutôt basé son témoignage sur la vidéo en ligne. Elle a nié l’allégation et a dit, à de nombreuses reprises, qu’elle pouvait entendre la conversation.

L’infirmière a également déclaré qu’elle avait pris des notes détaillées du comportement d’Orydzuk tout au long de la journée de l’incident et a déclaré qu’il avait dérangé d’autres employés et clients de la clinique de vaccination. Elle a dit au juge qu’elle avait remis toutes ses notes lors de sa déclaration à la police, deux jours après l’incident.

Le procès se poursuivra le 6 juillet et se poursuivra probablement encore quelques jours après avoir subi des retards, notamment l’évacuation du tribunal pour une alerte à la bombe le 5 juillet.

Orydzuk est également accusé d’avoir proféré des menaces contre un membre des médias.

