Un homme de Kelowna condamné pour homicide involontaire dans la deuxième décision de meurtre au marteau

Pour la deuxième fois, un homme de Kelowna est condamné pour la mort violente d’un homme de Cranbrook en 2014.

Steven Pirko a plaidé coupable d’homicide involontaire devant la Cour suprême de Kelowna en Colombie-Britannique le 6 juillet et a été condamné à huit ans de prison, mais il ne passera plus de temps en détention.

Initialement, Pirko a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré par un juge et un jury en 2020. À l’époque, Pirko a été condamné à 11 ans de prison et aurait été éligible à une libération conditionnelle en 2028. Pirko est en détention depuis son arrestation en 2018. .

Cependant, trois ans plus tard, en mars 2023, la décision a été annulée par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique.

La Cour d’appel a ordonné un nouveau procès pour Pirko après avoir décidé à l’unanimité que le juge du procès avait « mal dirigé » le jury. Le panel de trois juges du plus haut tribunal de la Colombie-Britannique a déclaré que le juge du procès n’avait pas aidé les membres du jury à comprendre comment une infraction moindre d’homicide involontaire coupable pouvait s’appliquer et comment le Code criminel permet la défense légale d’une autre personne.

Pirko a maintenant inscrit un plaidoyer de culpabilité pour homicide involontaire, qui comporte une accusation moins grave que le meurtre au deuxième degré. Une accusation d’homicide involontaire signifie causer la mort sans intention, souvent dans le feu de l’action.

Dans le témoignage policier rempli d’émotion qui a été montré au tribunal de Kelowna, Pirko a déclaré : « Je ne voulais pas tuer le gars », entre deux sanglots.

L’incident s’est produit en 2014, alors que Pirko et son ami Elrich Dyck marchaient sur l’autoroute 33, à Kelowna. Pirko et Dyck ont ​​ensuite été impliqués dans une altercation avec Christopher Ausman. Le tribunal de Kelowna a visionné une vidéo du témoignage et de l’aveu de la police de Pirko, qui comprend une reconstitution de l’incident. Pirko allègue que pendant l’altercation, Dyck a été maîtrisé et sévèrement battu par Ausman. Dans la vidéo, Pirko a déclaré qu’il était resté là jusqu’à ce que Dyck lui demande d’intervenir et de l’aider. L’accusé a déclaré qu’il avait d’abord frappé Ausman à l’arrière du genou avec un marteau, mais a déclaré que « le gars était un tank » et que les coups n’avaient pas dissuadé Ausman de frapper Dyck.

Ensuite, Pirko a frappé Ausman à la tête avec le marteau au moins une fois. Ausman s’est effondré au sol et Pirko et Dyck ont ​​fui les lieux. Pirko est revenu peu de temps après pour récupérer un iPod qui contenait son nom et aurait pu le relier à l’incident.

Pirko a déclaré qu’immédiatement après avoir vu Ausman allongé sur le sol, il a su qu’il était mort. Il n’a pas appelé le 911 et a de nouveau quitté les lieux.

« C’était un meurtre complètement insensé », a déclaré la juge Beames en prononçant son verdict.

Cependant, elle a déclaré que l’incident n’était pas prémédité. « L’attaque était complètement impulsive, et il n’est intervenu que lorsqu’on lui a demandé. »

Pirko se tenait devant le tribunal de Kelowna, portant son survêtement de prison rouge pendant que le juge Beames lui lisait la condamnation.

Il a été condamné à une peine de huit ans, ce qui, compte tenu des neuf années de temps crédité déjà purgées, Pirko ne passera plus de temps en détention.

Pirko sera également soumis à une probation de trois ans.

@Rangers_mom

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Dernières nouvellesVille de KelownaProcès pour homicide involontairemeurtreVancouver