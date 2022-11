Un homme de Kelowna avec un mandat pancanadien arrêté à Kamloops après avoir volé un véhicule de sécurité

Un homme de Kelowna avec un mandat pancanadien est de retour en détention après avoir été arrêté à Kamloops le lundi 7 novembre.

Lundi, la GRC de Kamloops a répondu aux informations selon lesquelles un véhicule de sécurité aurait percuté un lampadaire sur la rue Seymour Ouest et aurait continué à descendre la rue Columbia. À peu près au même moment, la GRC a reçu un rapport faisant état d’un véhicule de sécurité volé.

Joseph Alain Parent, 46 ans, a été arrêté sous cinq chefs d’accusation : vol de véhicule à moteur, vol de moins de 5 000 $, méfait, conduite dangereuse et possession de biens volés. La police a également utilisé le mandat pancanadien contre Parent pour avoir été illégalement en liberté.

Plusieurs agents ainsi que l’unité de service canin, l’unité d’application ciblée de la GRC de Kamloops et l’unité de la circulation municipale, ont répondu à la zone, à la fois dans des véhicules marqués et non marqués, a déclaré le porte-parole de la GRC de Kamloops, le cap. Cristal Evelyne.

“Grâce aux mises à jour continues fournies sur l’emplacement du véhicule, les agents ont pu attendre que le véhicule soit arrêté en toute sécurité à Valleyview Square avant d’emménager pour arrêter le suspect.”

Parent doit comparaître devant le tribunal le jeudi 1er décembre.

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

KamloopsKelownaOkanaganvoitures volées