Un homme de Kelowna arrêté et relâché après une poursuite à pied – Kelowna Capital News

Un homme de Kelowna n’a pas pu s’enfuir le soir du 19 octobre.

Vers 22 h 45, la GRC a reçu des appels au sujet d’un homme entré par effraction dans un véhicule dans le pâté de maisons 1800 de la rue Underhill. Lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé le suspect en train de fouiller dans le côté passager de la voiture. L’homme a remarqué que la police s’approchait et s’est enfui sur Enterprise Way, entamant une poursuite à pied.

Les flics n’ont pas pu attraper l’homme à pied alors qu’il sautait sur un vélo et s’éloignait. Après un certain temps, la GRC a retrouvé l’homme de 33 ans et l’a arrêté sur-le-champ.

Il a été condamné pour méfait de moins de 5 000 $, photographié et pris ses empreintes digitales avant d’être libéré.

L’homme a une histoire autour du centre de l’Okanagan avec 111 interactions négatives avec la police et dix accusations criminelles. Il sera en cour pour sa nouvelle accusation le 16 décembre.

« La GRC de Kelowna poursuit cette enquête, recueillant la surveillance et les déclarations des témoins pour s’assurer que la meilleure preuve possible est soumise aux tribunaux qui décident finalement d’aller de l’avant avec les accusations », a déclaré l’agent des relations avec les médias de la GRC de Kelowna. Mike Della-Paolera Kelowna.

Quiconque a été témoin de cela, a des images de la caméra de tableau de bord ou toute information doit contacter la GRC de Kelowna au (250) 762-3300 avec la référence du numéro de dossier 2022-66020.

