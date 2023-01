Un homme de Kelowna accusé du meurtre de Rutland de retour devant le tribunal

Un homme accusé de meurtre au deuxième degré a comparu par vidéo depuis la prison de la Cour suprême de Kelowna pour fixer les dates de sa conférence préparatoire et de son procès.

Lorence Williams a été inculpé après un incident mortel à son domicile dans le bloc 3400 de Sexsmith Road à Rutland le 30 mai 2021, qui a entraîné la mort de son colocataire, Thomas Chadwick.

La veille de l’incident mortel, la police a répondu à deux appels de personnes demandant des contrôles de bien-être pour Williams.

Le chien de garde de la police a mené une enquête sur la GRC de Kelowna et sur la question de savoir si leurs actions, ou leur absence, ont contribué à la mort de Chadwick. Ils ont ensuite été blanchis de tout acte répréhensible.

La conférence préparatoire au procès doit avoir lieu à Kelowna le 17 mai et le procès d’une journée aura lieu le 4 juillet.

Des conférences préalables au procès sont prévues pour s’assurer que toutes les parties disposent de suffisamment d’informations pour procéder au procès et le juge déterminera quelles preuves sont pertinentes ou substantielles pour l’affaire.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.