Un homme de Kelowna accusé d’enlèvement reste derrière les barreaux – Kelowna Capital News

Un homme de Kelowna restera en prison après le refus de sa demande de libération sous caution.

Dieter John Sockel a comparu par vidéo devant la Cour suprême de Kelowna le 28 octobre.

Sockel fait face à de multiples accusations, notamment de possession d’une arme à feu sans permis, de vol et d’enlèvement, survenus à Vernon et à Kelowna.

À la fin de la procédure, son avocat a demandé qu’une publication soit publiée sur les détails entourant le refus de libération sous caution.

