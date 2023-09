Un homme de Kelowna accusé d’avoir provoqué des troubles affirme que les gens n’ont pas été dérangés

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails que certains pourraient trouver offensants ou bouleversants.

Les procédures dans une salle d’audience de Kelowna ont progressé lentement cette semaine alors que le procès d’un prolifique manifestant sous mandat COVID se poursuivait.

Autoproclamé « combattant de la liberté », Bruce Orydzuk se défend contre une accusation de perturbation, découlant d’un incident survenu le 13 juillet 2021 impliquant un agent de sécurité à l’extérieur d’un centre de vaccination contre la COVID-19 d’Intérieur Health à Kelowna.

L’incident a été filmé par un journaliste local et publié en ligne avec un article dont le titre qualifie la situation de « tirade raciste ».

L’ancienne journaliste d’InfoTel, Carli Berry, se trouvait sur le site de vaccination pour écrire un article sur les vaccins contre la COVID-19 lorsqu’Orydzuk a commencé à lui parler. Orydzuk a déclaré que son intention, le jour de l’incident, était de faire part au public de ses convictions et de sa méfiance à l’égard des médias et du gouvernement, ainsi que des risques liés au vaccin contre la COVID-19.

Berry se trouvait sur le terrain de l’établissement lorsque Orydzuk a commencé à lui parler, lui disant qu’elle avait publié des mensonges tout en utilisant un ton de voix élevé.

Un agent de sécurité Paladin nommé Anmol Singh, qui avait été engagé par Interior Health pour protéger la propriété du site de vaccination, s’est approché et est intervenu.

Alors qu’il était à la barre en tant que témoin, Singh a déclaré qu’il était intervenu avec l’intention de « désamorcer » la situation.

Berry a filmé et publié l’interaction entre Orydzuk et Singh.

Après l’incident, Berry a appelé le 911 et a déposé un rapport de police avant d’écrire un article et de publier la vidéo qu’elle avait prise.

L’ancienne journaliste serait appelée comme témoin au procès d’Orydzuk et à ce moment-là, Berry a déclaré qu’elle avait commencé à filmer par peur, ajoutant qu’elle avait déjà reçu des messages d’Orydzuk sur Facebook et l’avait bloqué.

La vidéo prise par Berry et une autre prise par Ordzyuk du même incident ont été présentées au tribunal comme preuve.

Dans les vidéos, on voit Orydzuk parler avec Singh, un sikh indien portant un turban. Dans la vidéo, on peut entendre Orydzuk dire d’une voix forte : « Vous êtes dégoûtant, retournez dans votre pays, vous n’êtes pas Canadien, nous ne voulons pas de vous ici ».

On peut entendre Singh demander à Ordzyuk de rester à l’écart, affirmant que Berry et toutes les personnes présentes sur le site de vaccination étaient sous sa protection.

Lors du contre-interrogatoire, Ordzyuk a demandé à Singh pourquoi il avait « interrompu » la conversation avec Berry.

«Je suis intervenu alors que je pensais que la conversation s’échauffait», a déclaré Singh.

Il a expliqué que le langage corporel de Berry lui faisait croire qu’elle était mal à l’aise et effrayée. Singh a déclaré qu’il essayait de l’aider et d’éviter une aggravation de la situation.

Lors du contre-interrogatoire, Ordzyuk a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne voulait pas parler avec Singh le jour de l’incident, ajoutant qu’il n’aimait pas être « interrompu ». Il a demandé à Singh s’il essayait vraiment de désamorcer la conversation : « Pourquoi ne t’es-tu pas tu quand je te l’ai dit ?

Avant que Singh puisse répondre, le procureur de la Couronne s’est levé et s’est opposé à la question.

Au cours des deux jours de contre-interrogatoire, Singh a été invité à quitter la salle d’audience à plusieurs reprises pour que l’avocat de la Couronne, le juge et Ordzyuk discutent d’une série de questions et de leur pertinence au tribunal.

Le juge devrait rendre une décision à la fin de cette semaine sur la question précise de savoir si Ordzyuk est coupable d’avoir provoqué des troubles.

Au Canada, il est considéré comme une infraction de troubler la paix d’un lieu public en utilisant un langage et des cris insultants ou obscènes.

Ordzyuk a affirmé que l’incident n’avait pas provoqué de troubles car aucune autre personne n’était à proximité lors de son échange avec Singh, faisant référence au fait qu’aucune autre personne n’était visible dans les vidéos présentées comme preuve.

Les infirmières qui travaillaient à la clinique de vaccination le jour de l’incident affirment avoir été témoins de l’altercation.

Une infirmière a témoigné à la barre plus tôt au cours du procès et a déclaré qu’elle était capable d’entendre la voix élevée d’Ordzyuk depuis la table de pique-nique voisine où le personnel de la clinique prenait ses pauses.

L’infirmière a également déclaré qu’elle avait pris des notes détaillées du comportement d’Orydzuk tout au long de la journée de l’incident et qu’elle les avait remises à la police, ajoutant qu’il avait certainement dérangé d’autres employés et clients de la clinique de vaccination.

