Un homme de Kanpur a 3 reins, les médecins disent que c’est rare mais rien à craindre

Un cas étrange a été révélé dans la métropole de Kanpur. Vous pouvez appeler cela un miracle de la nature parce qu’un homme ordinaire a deux reins, mais un homme d’affaires de Kanpur a trois reins. Cela a surpris tout le monde quant à la façon dont cet homme d’affaires Sushil Gupta a trois reins

Comment cela a-t-il été diagnostiqué ?

Dans une conversation spéciale avec News18, Sushil Gupta a déclaré qu’il avait fait son échographie pour l’opération de sa vésicule biliaire en 2020, lorsque son échographie a révélé qu’il avait trois reins. Auparavant, il ne prenait pas cette chose trop au sérieux. Après quelques mois, il a refait son échographie qui a confirmé qu’il avait trois reins.

N’ayant aucun problème de santé

Sushil Gupta a déclaré qu’il avait 52 ans et qu’il n’avait eu aucun problème jusqu’à présent. Il a dit qu’il vivait sa vie normalement et qu’à ce jour, il n’avait eu aucun problème à cause de ce rein.

Engagé à faire un don

Sushil Gupta s’est déjà engagé à faire don de ses yeux, mais lorsqu’il a appris qu’il avait trois reins, il a également décidé de faire don de cet organe. Il a dit que si quelqu’un a besoin d’un rein et qu’il est capable de le donner, il fera certainement don de son rein. En dehors de cela, il s’est également engagé à faire don de ses organes après sa mort.

On peut aussi vivre sa vie avec un seul rein

Il a été prouvé en science médicale qu’une personne peut vivre sa vie même avec un seul rein. Si le rein d’une personne est endommagé, les gens lui donnent un de leurs reins, afin qu’une personne puisse vivre sa vie avec un rein en bonne santé.

Ce que le docteur a dit

Le néphrologue principal, le Dr Umesh Dubey, a déclaré que le cas d’avoir trois reins est très rare. “De tels cas sont très rares dans le pays, mais cela ne pose aucun problème. Une personne devrait vivre sa vie confortablement, mais si elle développe un problème ou une difficulté, elle doit immédiatement consulter un médecin et prendre des précautions », a-t-il déclaré.

