Un homme de Joliet décédé dans un accident de moto a vécu pour son jeune fils – Shaw Local

Un homme dont la famille a déclaré avoir vaincu une dépendance au crystal meth il y a plus de six ans a été tué dans un accident de moto dimanche soir.

Ashley Ruiz de Joliet a déclaré que son frère Mike Moon, 39 ans, de Joliet rentrait d’un dîner avec sa petite amie lorsque l’accident s’est produit.

Ruiz a déclaré que la petite amie de Moon conduisait son camion et suivait Moon, qui conduisait sa moto.

Ruiz a déclaré que pendant que Moon conduisait vers l’est sur Ohio Street, une voiture est sortie du côté est de la rue et a heurté la moto de Moon.

“Michael a volé dans les airs et a heurté le trottoir”, a déclaré Ruiz.

Ruiz a dit que la petite amie a appelé la mère de Moon, qui a appelé Ruiz.

“J’ai battu l’ambulance à St. Joe’s”, a déclaré Ruiz. «Je suis entré dans la baie des urgences quand il est arrivé.

«Ils faisaient tout ce qu’ils pouvaient pour lui. Ils ont dit quand ils sont arrivés à lui, il était déjà en arrêt cardiaque. Ils ont pratiqué la RCR pendant au moins une heure, mais ils n’ont pas pu le faire revenir. Ils essayaient des mesures de sauvetage, mais rien ne fonctionnait.

L’accident s’est produit à 20h13 à Ohio Street et North Eastern Avenue, selon la police de Joliet.

Amador Alipio, 53 ans, a été emprisonné pour plusieurs chefs d’accusation après avoir “exhibé des comportements [consistent] avec facultés affaiblies par l’alcool », a déclaré la police dans un communiqué de presse.

Alipio a été arrêté pour DUI aggravé – accident de voiture ayant entraîné la mort d’une autre personne, DUI – alcoolémie supérieure à 0,08, DUI, entrave à la justice et refus de céder – tournant à gauche, a indiqué la police.

La famille de Moon a déclaré qu’il avait vaincu une dépendance au crystal meth en raison de son amour profond pour son fils, Cruz, 6 ans.

“Quand son fils est né, cela a changé tout son mot”, a déclaré Ruiz à propos de son frère. «Il a tout changé pour cet enfant de 6 ans. … Son fils était tout son monde.

Ruiz a déclaré que Moon était le seul fournisseur et parent gardien de Cruz. Ruiz a déclaré que Moon aimait faire de la moto et pêcher, et qu’il aimait son travail.

“Il avait un rire contagieux”, a déclaré Ruiz. “S’il t’aimait, il t’aimait avec chaque once de son corps.”

Ruiz a déclaré que Moon et son frère Matt étaient séparés de plusieurs années, mais qu’ils partageaient la même date de naissance : le 9 juin. Mike est né en 1983. Matt est né en 1987.

“Les anniversaires vont être difficiles pour mon frère maintenant”, a déclaré Ashley.

Les frères et sœurs ont également une sœur, Heather, a déclaré Ruiz, qui est la plus jeune.

“Ils ont fait de moi la personne dure que je suis aujourd’hui”, a déclaré Ruiz à propos de ses frères.