Un homme de Joliet condamné à une surveillance judiciaire dans une affaire de tir accidentel tragique – Shaw Local

Un juge a condamné un homme de Joliet à deux ans de surveillance judiciaire après l’avoir reconnu coupable d’avoir entreposé illégalement une arme de poing que son fils de 2 ans a saisie et utilisée pour se tirer une balle accidentellement, ce qui a entraîné sa mort en 2021.

Vendredi, la juge du comté de Will, Chrystel Gavlin, a condamné Vincent Shelby, 40 ans, de Joliet, à une surveillance judiciaire et à 200 heures de travaux d’intérêt général dans une organisation à but non lucratif. L’année dernière, Gavlin a déclaré Shelby coupable du délit de stockage illégal d’un pistolet Walther de calibre .40 dans les locaux.

Le fils de 2 ans de Shelby, Angelo, s’était tué par balle le 2 juin 2021, après avoir trouvé une arme à feu chargée dans le salon de la résidence de son père.

Gavlin a de nouveau déclaré vendredi que l’affaire pesait toujours lourdement sur son « esprit et son cœur ». Elle a dit que la mort d’Angelo sera « à jamais ressentie » dans le cœur de sa famille.

« Cela a été un cas difficile », a déclaré Gavlin.

Un véhicule de l’escouade de police de Joliet se trouve en face d’une résidence où Angelo Shelby, 2 ans, a accidentellement attrapé l’arme de son père et s’est tiré dessus le 2 juin 2021. Un juge du comté de Will a déclaré son père, Vincent Shelby, coupable du délit de stockage illégal d’armes à feu dans les locaux. Vendredi, le juge a condamné Shelby à deux ans de surveillance judiciaire. (Félix Sarver)

Gavlin a déclaré qu’elle pensait que Shelby se conformerait à sa peine, qu’elle a qualifiée de appropriée, juste et équitable. Elle a déclaré que l’infraction de délit permet une surveillance judiciaire et qu’il était clair pour elle que les législateurs autorisent la surveillance judiciaire pour une telle infraction dans certaines circonstances.

Gavlin a déclaré qu’elle avait également pris en compte le fait que Shelby n’avait pas d’antécédents criminels et que de nombreuses personnes avaient parlé et écrit des lettres en son nom.

Lors de l’audience de détermination de la peine de Shelby le 21 avril, la sœur de Shelby, Erika Shelby-Smith, a déclaré que son frère avait un « cœur énorme » et ferait n’importe quoi pour n’importe qui. Elle a dit que son frère avait été bouleversé par la perte de son fils, qu’il aimait « comme aucun autre ».

« Demandez-vous, n’a-t-il pas assez souffert? » dit-elle à Gavlin.

De nombreux amis de Shelby ont témoigné qu’il était un grand homme et un grand père. Ils ont également souligné que Shelby avait déjà assez souffert de la perte de son fils.

Terry Morris, un ancien membre du conseil municipal de Joliet, a comparu à l’audience de détermination de la peine de Shelby pour parler au nom de son ami. Il a dit que Shelby avait toujours été un « mec génial » et qu’il aimait ses enfants.

« Ce qu’il aime faire, c’est aider les gens », a déclaré Morris.

Shelby a dit à Gavlin lors de son audience de détermination de la peine que son fils était « mon ange » et le « colle qui maintenait la famille ensemble ». Il a dit que le 2 juin 2021 était le jour qui a changé sa vie pour toujours.

« J’ai un gros trou dans le cœur. Un trou qui ne sera plus jamais comblé », a-t-il déclaré.